Günther Steiner zet vraagtekens bij voorstel met open-source onderdelen

Haas F1-teambaas Günther Steiner zet zijn vraagtekens bij de 'open source-onderdelen', het voorgestelde alternatief voor standaard onderdelen in de Formule 1 vanaf 2021.

In Singapore onthulde Andrew Green, de technisch directeur van Racing Point, dat er een voorstel gedaan is waarbij de teams verplicht zijn om hun ontwerpen te delen met de andere teams, zodat zij deze onderdelen kunnen kopiëren als ze dat willen. Dit voorstel is gedaan als aanpassing van het systeem met standaard onderdelen, wat oorspronkelijk bedacht werd om de kosten te drukken en de teams dichterbij elkaar te brengen.

Er is in de paddock echter angst dat de Formule 1 een soort 'GP1' gaat worden in 2021, omdat de auto's mee rop elkaar gaan lijken zodra er meer standaard onderdelen gebruikt gaan worden in dat jaar. "Ik denk dat het bij mensen vandaan kwam die negatief aankijken tegen de standaardonderdelen, want dat maakt het GP1", zei Steiner. "Waarom doen we het niet anders dan in de GP1? Laten we iedereen vertellen wat we doen en daarna kopiëren wat we willen kopiëren."

"Ik denk dat we de gevolgen af moeten wachten, want de open-source onderdelen moeten normaal gesproken ergens op bevestigd worden. Ik begrijp het hele principe nog niet, en ik weet niet of dat nodig is. Het is een ander idee en ik ben voor uitproberen. Zolang we daartoe bereid zijn en teruggaan als het nodig is, dan is het goed. We moeten niet koppig zijn en iets proberen, om te bewijzen dat je goed zit."

'Elke oplossing levert twee problemen op'

Haas kreeg vorig jaar forse kritiek op haar bolide, die volgens enkelen een kopie was van de Ferrari. Niet toevallig koopt het team ook onderdelen in bij de Scuderia. Steiner zegt dat er inconsistentie is in de gedachten van de mensen in de Formule 1, omdat ze alleen denken aan hetgeen wat op een bepaald moment goed voor ze is.

"Er is veel inconsistentie in wat mensen denken. Wat mij betreft hangt het altijd af van wat goed bij je past op dat moment. We willen niet dat je onderdelen koopt, maar ik kan het wel kopiëren als het open-source wordt. Dat is verwarrend, want ik was hier altijd heel relaxed over. Het is alsof we niet kunnen reageren op iemand die beter presteert, waarna we ze proberen te hinderen en het vervolgens open gooien."

"Als iemand open-source onderdelen gebruikt en iemand zegt dat ze het niet kunnen betalen, dan verdwijnen ze weer. Op een gegeven moment kunnen we nog 20 categorieën maken van hoe de onderdelen gemaakt moeten worden, zodat iedereen in de war raakt. En hoe ga je dit allemaal controleren? Als open-source niet het volgende onderdeel is dat je niet van iemand anders krijgt, dan verwarren we onszelf. We proberen er een oplossing voor te vinden, maar met elke oplossing creëren we twee problemen."