Kvyat: "Problemen in VT3 aanleiding voor uitschakeling in Q1"

Daniil Kvyat had geen lekkere zaterdag in Singapore. Hij strandde al in Q1 en dat kan de coureur van Scuderia Toro Rosso voor het grootste deel herleiden naar de problemen die hij in de derde vrije training had.

Tijdens VT3 kwam Kvyat amper in actie. Er kwamen rookpluimen uit de achterkant van de Toro Rosso STR14 en meteen werd er gedacht aan een motorisch probleem voor de Rus. Uiteindelijk bleek het een olielek te zijn. Volgens Kvyat had dat invloed op zijn verloop van de kwalificatie, maar zijn vroege uitschakeling in de kwalificatie kwam deels ook door verkeer dat hij aan het begin van zijn ronde had.

"Ik had verkeer aan het begin van mijn laatste ronde. Ik kreeg de motor niet lekker aan de praat en verloor daar tijd. Uiteindelijk was het een lastige ronde en mijn tweede ronde zag er ook niet goed uit. Na het missen van VT3 was het erg lastig om een goed ritme te vinden. In Q1 moet je er meteen staan, maar ik had het tegenovergestelde van goede referentiepunten."

Door het olielek werd de krachtbron van Kvyat tussen de vrije trainingen door gewisseld. Toro Rosso greep hiervoor terug op een van de oudere motoren die hij eerder dit seizoen al gebruikt heeft, wat ervoor zorgt dat hij met een oudere specificatie aan de start van de kwalificatie verscheen. "Hier is dat niet zo'n probleem", meent Kvyat. "Vanochtend ging er iets niet goed, maar ik weet niet waarom."

Geen Red Bull-zitje geen teleurstelling voor Kvyat

Eerder op de zaterdag maakte talentscout Helmut Marko duidelijk dat intern bij Red Bull al besloten is dat Kvyat in 2020 ook bij Scuderia Toro Rosso zal rijden. Het team gaat na de Mexicaanse Grand Prix een knoop doorhakken over wie dan wel het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing krijgt. De enige gegadigden daarvoor zijn Pierre Gasly en Alexander Albon.

Het nieuws kwam voor Kvyat niet als een teleurstelling. "Als hij dat gezegd heeft, dan is dat zo. Het is niet echt teleurstellend dat ik geen kans maak op het Red Bull-zitje. Ik doe mijn werk, ongeacht wat of waar het is. Als ze willen dat ik bij Toro Rosso werk, dan doe ik mijn best bij Toro Rosso. Als ze willen dat ik ergens anders werk, dan doe ik daar mijn ding."