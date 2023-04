Kvyat kijkt terug op Red Bull-exit: "Voelde als een mes in mijn rug"

Daniil Kvyat speelde ongewild een grote rol in de loopbaan van Max Verstappen. De Russische coureur werd in 2016 door Red Bull gedegradeerd naar Toro Rosso terwijl Verstappen de omgekeerde weg bewandelde. Kvyat baalt jaren later nog steeds van deze situatie en spreekt van een mes in de rug.

Kvyat kende in 2016 een wisselvallige start van het seizoen. In zijn thuisrace veroorzaakte hij een knullige startcrash waarna de hoge heren van Red Bull ingrepen. De Rus werd teruggezet naar het team van Toro Rosso en dat was in het voordeel van Verstappen. De Nederlander werd gepromoveerd naar Red Bull Racing en groeide daar uit tot de absolute kopman.

Kvyat kan tegenwoordig weer rustig terugkijken op de situatie. De Rus kreeg zijn loopbaan weer op de rit en rijdt tegenwoordig in het WEC. In de Track Limits Podcast kijkt hij terug op de situatie bij Red Bull: "Op dat moment voelde ik mij verraden. Het voelde als een mes in mijn rug, maar zo gaat het leven. Soms wordt je in je rug gestoken, dat is normaal. Het is nu iets uit het verleden. Ik heb een andere goede loopbaan in de racerij en een deel van mij is Red Bull dankbaar. Een ander deel van mij baalt er nog steeds van."