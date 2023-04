Kvyat complimenteert Verstappen: "Je moet Max de credits geven"

Max Verstappen is momenteel wederom bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur jaagt op zijn derde wereldtitel en gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap. Daniil Kvyat vindt het onjuist om de auto aan te wijzen als de oorzaak van het succes, hij geeft Verstappen ook credits.

Red Bull Racing presteert momenteel zeer sterk in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal heeft een zeer snelle auto gebouwd en is veel sneller dan de concurrerende renstallen. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez strijden vooral met elkaar om de zeges, Perez won in Saoedi-Arabië terwijl Verstappen de races in Bahrein en Australië won.

Verstappen heeft zijn zaakjes goed voor elkaar en volgens critici komt dit vooral door de snelle wagen van Red Bull. Voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat ziet echter dat het iets genuanceerder ligt. In de podcast Track Limits legt Kvyat zijn mening uit: "Natuurlijk moet je Max de credits geven. Hij doet het echt geweldig. Hij is enorm sterk als hij wiel-aan-wiel moet vechten, hij is op dat gebied misschien wel de sterkste coureur van het veld. Ik denk wel dat iedereen te verslaan is onder bepaalde omstandigheden. Het team geeft hem wel alles wat hij nodig heeft en wat hij wil."