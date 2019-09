Russell: "Williams kan in Singapore profiteren van lastig window banden"

George Russell hoopt dat er in Singapore wat te halen valt voor Williams. De rookie stelt dat er veel te winnen valt voor het Britse team als de concurrentie de banden niet onder controle heeft.

Het seizoen van Williams verloopt verre van goed. Het team scoorde met dank aan Robert Kubica een punt in de Duitsland, terwijl Russell nog altijd puntloos is. Volgens Russell heeft Williams hard gewerkt om te leren wat het team op ieder circuit nodig heeft en hij gelooft dat de lastige bandensituatie in Singapore ervoor kan zorgen dat het team op een hoger niveau presteert dan het in de rest van het jaar gedaan heeft.

"We weten beter wat we per circuit en scenario moeten doen. Het ligt ook aan de temperatuur. Het gaat erg lastig worden. Als je de banden in het window krijgt, zal je over de baan vliegen, maar je achterstand is enorm als dat niet lukt. Het is zo'n lange ronde en je hebt de krappe sector drie waar je veel tijd kan winnen en verliezen."

"Het zal bijna een soort compromis worden, want je kan in het begin van de ronde niet te veel van je banden vragen. Je banden moeten tegen het einde van de ronde in het beste window zitten. Je wil de optimale grip in de tweede helft van je ronde hebben. Dat is apart, want meestal wil je vanaf bocht 1 optimale grip hebben en dat de hele ronde met je meenemen."

'Willen op eigen kracht punten behalen'

Russell zou daarin gelijk kunnen krijgen, want in de derde vrij training reed hij veelbelovend de vijftiende tijd. De regerend Formule 2-kampioen is de enige coureur die nog geen punten scoorde in 2019, maar hij zal niet teleurgesteld in zichzelf zijn als dat aan het eind van het seizoen nog het geval is. Russell beseft namelijk dat het te veel gevraagd is om met de Williams van dit jaar echt om punten te strijden.

"Het is niet genoeg, want het doel was niet om slechts een punt te scoren als team. Zowel Robert als ik willen niet op die manier punten erven", zegt Russell over de tijdstraffen van de Alfa Romeo's in Duitsland, waardoor Kubica een punt pakte. "We wilden het op eigen kracht bereiken, maar helaas hebben we het momenteel lastig. Daar racen we momenteel niet voor."