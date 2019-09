Hülkenberg: "Ik wil niet koste wat kost in de Formule 1 blijven rijden"

Nico Hülkenberg is naar eigen zeggen niet wanhopig op zoek naar een zitje in de Formule 1 in 2020. Als de Duitser een deal weet te sluiten, dan moet die overeenkomst wel bij hem passen.

Hülkenberg raakt na afloop van het huidige seizoen zijn zitje bij Renault kwijt aan Esteban Ocon. Vervolgens werd hij in verband gebracht met Haas F1, maar het Amerikaanse team kondigde gisteren aan dat Romain Grosjean gewoon aanblijft voor komend seizoen. Dat beperkt de keuze die Hülkenberg heeft: alleen Alfa Romeo en Williams hebben nog vacante plekken, buiten de drie zitjes in het Red Bull-programma gerekend.

Voor de zomerstop stelde Hülkenberg dat hij de toekomst in eigen hand had, maar dat is nu niet meer het geval. "Het kan verkeren in de Formule 1 en op dat moment leek het zo, maar tijdens de zomerstop veranderde het momentum om een of andere reden. Nu heb ik er minder invloed op en zijn er besluiten die ik niet kan sturen. Ik ben er echter nog, er is nog steeds hoop en er zijn nog steeds opties."

Volgende F1-contract moet 'goede deal' zijn

Donderdag maakte Robert Kubica bekend dat hij na 2019 vertrekt bij Williams, wat een deur opent voor Hülkenberg. Het team uit Grove heeft het echter lastig dit jaar, want het rijdt stijf achteraan en is niet in staat om echt te strijden met de teams in de middenmoot. Hülkenberg ontkende niet dat een move naar Williams tot de mogelijkheden behoort, maar hij stelt wel dat een volgende stap logisch moet zijn voor hem en zijn carrière.

"We hebben verscheidene teams gezien die het lastig hadden en in de loop der tijd herstelden. De competitiviteit van een team is lastig te voorspellen. Een aantal weken geleden zei ik dat het een goede deal en een goed zitje met goede perspectieven moet zijn. Ik wil niet koste wat kost in de Formule 1 blijven. Dat is niet mijn stijl en waar ik na tien jaar in de Formule 1 naar op zoek ben."