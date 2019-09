Verstappen: "Kunnen niet bewijzen dat Ferrari illegale dingen doet met motor"

Het grote vermogensvoordeel dat Ferrari dit jaar heeft doet geen alarmbellen rinkelen bij Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur stelt dat de Scuderia iets goed doet en dat hij geen bewijs heeft dat het team vals speelt.

Ferrari pakte in de afgelopen twee races op Spa en Monza de zege en de credits daarvoor mogen naar de motorafdeling van het Italiaanse team. Op basis van topsnelheid komt niemand in de buurt bij de Scuderia, dat volgens Helmut Marko ruim 50 pk meer tot zijn beschikking heeft dan Honda. Ook zou Red Bull Racing de nodige vragen over de Ferrari-motor naar de FIA gestuurd hebben, maar Verstappen vermoedt geen vals spel.

“Op dit moment kunnen we niets aantonen dat het niet klopt, dus we moeten gewoon aan de slag. Ze hebben duidelijk iets goed gedaan. Op dit moment is het lastig te zeggen wat dat is, maar ze hebben er overal een enorm voordeel door. De auto zelf is echter niet op alle circuits top. Normaal gesproken is Ferrari goed op stratencircuits, dus het wordt afwachten dit weekend", vertelde Verstappen aan onder andere GPToday.net.

Verstappen verwacht strijd met Mercedes en Ferrari

De Nederlander verwacht dat Red Bull Racing in Singapore gaat vechten met Mercedes én Ferrari. "Ik denk met allebei. Er zitten natuurlijk nog wel wat rechte stukken in waar Ferrari echt wel wat tijd winnen. Ten opzichte van het begin van het seizoen zijn de verschillen kleiner geworden. Dat is echter bijna ieder jaar wel het geval, dat alles een beetje naar elkaar toe groeit. Meestal gebeurt dat echter pas als het al te laat is."

Verstappen vindt het mooi om te zien dat de drie topteams dichterbij elkaar zitten, maar hij hoopt in de toekomst een grotere groep te zien strijden om de zege. "Ik heb het liefst gewoon dat op ieder circuit meerdere teams goed meedoen. Dat zou de beste situatie zijn. Hoezo niet een groot aantal teams? Het is toch een stuk leuker om Williams om de punten te zien strijden dan dat ze alleen maar achteraan rijden."