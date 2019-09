Haas F1 deelt eerste foto van livery zonder Rich Energy-logo's

Een week na de breuk met Rich Energy heeft Haas F1 een eerste render gedeeld van de nieuwe kleurstelling van de VF-19. Die blijft grotendeels gelijk aan de kleuren waarmee dit jaar al gereden werd.

Vorige week maandag werd bekend dat de samenwerking tussen Haas F1 en titelsponsor Rich Energy met onmiddellijke ingang stopgezet wordt. Dat gebeurde met wederzijdse instemming en tevens slechts twee weken nadat duidelijk werd dat William Storey zijn taken als CEO en grootaandeelhouder van het bedrijf weer opgepakt had.

Rich Energy was sinds begin dit seizoen de titelsponsor van het Amerikaanse team, dat haar bolide om die reden zwart en goud gespoten had. Ook waren de logo's van het energiedrankje alom vertegenwoordigd op de VF-19. De verwachting was dan ook dat de livery van Haas F1 voor de rest van 2019 aangepast zou worden aan de nieuwe situatie, maar dat blijkt niet helemaal het geval te zijn.

Een foto op de website van Haas F1 laat zien dat het team in werkelijkheid maar weinig zal veranderen aan de livery voor 2019. De logo's van Rich Energy zijn verdwenen, maar de zwart-gouden kleur van eerder dit jaar blijft gewoon op de auto's zitten in de resterende zeven races van 2019. Een woordvoerder van Haas F1 bevestigde tegenover GPToday.net wel dat er mogelijk 'op een aantal plaatsen' nog meer logo's van Haas op de auto geplakt zullen worden.