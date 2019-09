BREAKING: Haas en Rich Energy per direct uit elkaar

Haas F1 Team is haar titelsponsor kwijt. Het Amerikaanse team maakte zojuist bekend dat het contract met Rich Energy per direct opgezegd is.

Het seizoen 2019 was de eerste jaargang waarin de bolides van Haas F1 in de zwart-gouden kleuren van Rich Energy gehuld werden. Daaraan is daags na de Italiaanse Grand Prix een einde gekomen. Door middel van een verklaring maakte het team van Gene Haas bekend dat de samenwerking met 'wederzijdse instemming' beëindigd is. "Haas F1 Team en Rich Energy hebben met wederzijdse instemming per direct hun samenwerking in de Formule 1 beëindigd.

"Hoewel de herkenning van het merk en er significante blootstelling was gedurende het titelsponsorschap van Haas F1 in 2019, zorgt een herstructurering binnen Rich Energy ervoor dat de wereldwijde strategie gereviseerd wordt. Haas F1 en Rich Energy concludeerden dat het beëindigen van de samenwerking het beste was voor beide partijen", staat in het statement van het team te lezen.

Samenwerking Haas en Rich Energy turbulent

Eind 2018 kondigde Haas F1 nog vol trots aan dat het onbekende energiedrankjesmerk Rich Energy haar nieuwe titelsponsor zou worden. Een samenwerking zonder problemen werd het echter niet en dat was vooral te wijten aan de energiedrankjesmaker. In mei verloor Rich Energy een rechtszaak over het logo, wat gekopieerd zou zijn van een Britse fietsenfabrikant.

Rond de Britse Grand Prix zorgde CEO William Storey voor opschudding door te beweren dat hij de sponsordeal met Haas F1 beëindigd had, maar dit bleek niet waar te zijn. In het daaropvolgende proces werd Storey uit zijn functies ontheven, maar eind augustus wist hij de controle over het bedrijf terug te krijgen. Vandaag, nog geen jaar na de aankondiging van de samenwerking, komt deze dus officieel tot een einde.