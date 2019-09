Kvyat: "Ik mag niet hebberig worden rond terugkeer bij Red Bull Racing"

Daniil Kvyat keerde begin dit jaar terug in de Formule 1 na een jaar aan de zijlijn. De Rus vindt dan ook niet dat hij hebberig mag zijn als het aankomt op bij welk team hij in 2019 in actie komt.

Red Bull Racing zorgde in de zomerstop voor de nodige krantenkoppen door Pierre Gasly het veld te laten ruimen en Alexander Albon aan te stellen als zijn vervanger. Kvyat kreeg dus geen tweede kans bij Red Bull Racing, het team waar hij in 2015 en begin 2016 al reed. Toch is het niet uitgesloten dat hij in 2020 weer voor de hoofdmacht van de energiedrankjesmaker mag rijden.

Kvyat ziet dat hij niet meer dan zijn best kan doen bij Scuderia Toro Rosso en moet afwachten waar hij volgend seizoen rijdt. "Een ding is zeker bij Red Bull: het ligt altijd open. Als iemand niet presteert, is er automatisch druk. Vooral als iemand anders in het juniorteam presteert. Dat gaat in de komende maanden niet veranderen. Ik kan niet te hebberig worden, want het is al ongelooflijk dat ik teruggekeerd ben in de Formule 1."

"Maar op dat moment pushte iedereen in de media mij na een paar maanden al naar de grote broer. Misschien gaan dingen heel snel. Het is duidelijk dat Red Bull haar eigen plan heeft. Ze weten wat het beste is voor het team. Ik blijf intussen mijn werk doen en dat is, zoals ik al zei, dat ik mijn best doe voor Toro Rosso. Dat zal ik zo goed mogelijk blijven doen."

Verstappen en Kvyat zijn de enige door Red Bull gesteunde coureurs die dit seizoen op het podium gestaan hebben. Ze stonden samen op het podium na de Grand Prix van Duitsland, die Verstappen won en waar Kvyat derde werd. De Rus staat tiende in het kampioenschap met 33 punten achter zijn naam.