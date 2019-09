Renault rijdt eerste meters met 18-inch banden Pirelli

De Formule 1 gaat vanaf 2021 racen met velgen met een diameter van 18 inch. In de aanloop daar naartoe is bandenleverancier Pirelli alvast begonnen met het testen van dit nieuwe type banden.

De tests met het nieuwe type velg zijn donderdag begonnen op Circuit Paul Ricard, de thuishaven van de Franse Grand Prix. Renault heeft voor de test een aangepaste versie van de Renault RS18 beschikbaar gesteld voor de eerste test en reserve Sergey Sirotkin, die deze rol ook vervult voor McLaren, neemt vandaag plaats achter het stuur van deze bolide.

De auto is flink aangepast door Renault. Dit wilde Pirelli graag, zodat de auto ongeveer evenveel downforce genereert als de bolides in 2021 zullen gaan doen. Vanaf dat seizoen treden er compleet nieuwe technische reglementen in werking, waardoor de auto's er flink anders uit gaan zien. De aerodynamica zal flink op de schop gaan, waardoor ook het downforce-niveau van de auto's weer zal veranderen.

Alleen Renault, McLaren en Mercedes testen

Alle teams kregen van Pirelli een uitnodiging om deel te nemen aan de bandentests dit jaar, maar de meeste teams zagen daar vanaf door de kosten en de moeite die in zo'n test gestoken moeten worden. Drie teams (Renault, McLaren en Mercedes) grepen de uitnodiging wel aan. McLaren zal volgende maand tests afleggen, terwijl Mercedes dat richting het einde van het jaar zal doen.

De Formule 1 is niet de enige klasse die op korte termijn de overstap gaat maken naar 18 inch banden. Bandenleverancier Pirelli zal volgend jaar banden met eenzelfde formaat leveren aan de Formule 2. Tijdens de Italiaanse Grand Prix reed enkelvoudig Grand Prix-winnaar Jean Alesi een ronde met een F2-bolide met 18-inch wielen erop gemonteerd.