Russell gaat in op relatie met Kubica: "Had verwacht dat het zou verslechteren"

George Russell is dieper ingegaan op zijn verstandhouding met teamgenoot Robert Kubica. Ze kunnen goed met elkaar opschieten, hoewel Russell had verwacht dat dit gedurende het seizoen zou veranderen.

Williams staat in 2019 eigenlijk met twee onervaren coureurs aan de start. Russell debuteert in de Formule 1, terwijl Kubica na een jarenlange afwezigheid terugkeert in de sport. Veel ervaring met de huidige generatie bolides had hij niet. Zijn toekomst is door het grote verschil met Russell onzeker, maar volgens de jonge Brit leidt de onderlinge verstandhouding daar niet onder. Dat verraste hem echter wel.

"Eerlijk gezegd gaat het beter dan ik had verwacht wat betreft onze onderlinge relatie. Toen ik Robert voor het eerst ontmoette, zag ik dat hij een erg coole gast was en we konden het goed vinden. Ik verwachtte echter dat het ging veranderen. Je weet hoe het met coureurs gaat. We zijn strijders en ik dacht dat onze relatie eronder zou leiden. Dat gebeurde echter niet."

"We hebben veel respect voor elkaar en praten ieder weekend", gaat Russell dieper op het onderwerp in. De Formule 2-kampioen van 2018 heeft daar wel een verklaring voor. "Ik denk dat het komt omdat we op verschillende punten in onze carrière zitten. Er is geen reden voor ons om het verhaal persoonlijk te maken."

'Iedere coureur zou moeite hebben na 8 jaar geen F1'

Kubica krijgt dit jaar de nodige kritiek te verwerken vanwege zijn toch wat teleurstellende prestaties. Russell benadrukt echter dat het helemaal geen schande is dat de Pool het dit jaar moeilijk heeft bij zijn terugkeer. Volgens hem is het heel normaal dat iedere coureur na een afwezigheid van ruim 8 jaar moeite zou hebben om weer op snelheid te komen.

"Robert reed in een heel andere tijd in de F1. Hij keerde terug in de sport, maar die was niet hetzelfde. Ik was voorbereid op de huidige F1. Ik reed in de GP3 en Formule 2 op Pirelli's en ik heb veel getest. We begonnen het seizoen in heel andere situaties. Ongeacht wat er gebeurde met Robert, zou het voor iedere coureur moeilijk zijn om na zo'n lange afwezigheid terug te keren."