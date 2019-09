Russell verwacht op Monza 'zwaarste weekend van 2019' voor Williams

George Russell heeft weinig vertrouwen in een goed resultaat tijdens de Italiaanse Grand Prix. Het gebrek aan topsnelheid bij Williams zal de race 'de zwaarste van het jaar' maken voor het Britse team.

Williams heeft voor 2019 een auto gebouwd die verreweg niet aan de verwachtingen voldoet. De problemen stapelden zich vanaf het begin van het seizoen al op: het team had de FW42 niet op tijd gereed, miste daardoor enkele testdagen in Barcelona en bleek vervolgens ook hopeloos te langzaam. Russell en teamgenoot Robert Kubica rijden het hele seizoen al achteraan rond.

De laatste weken leek er iets van progressie waarneembaar bij Williams: met name in Hongarije kon Russell het tempo redelijk volgen en haalde hij in de kwalificatie bijna Q2. In België had Williams het echter weer zwaar, omdat het team volgens Russell kampt met een groot gebrek aan topsnelheid. Dat zal het weekend in Italië er niet makkelijker op maken, zo voorspelt de regerend Formule 2-kampioen.

"In alle eerlijkheid zal het waarschijnlijk een nog zwaarder weekend worden dan op Spa. Iedereen weet dat we moeite hebben met de downforce, maar weinigen weten waarschijnlijk dat we enorm veel luchtweerstand hebben met de auto en ongelooflijk langzaam zijn op de rechte stukken. We waren tot wel twee seconden langzamer op de rechte stukken dan de snelste auto's en een seconde langzamer dan de alle anderen."

"Het was dus enorm lastig voor ons. Ik denk ook dat dit al helder was na Hongarije, waar we natuurlijk erg goed presteerden, maar dat kwam grotendeels door het gebrek aan rechte stukken in Hongarije en het feit dat het vooral bochten waren. Dan lijkt het verschil niet zo groot. Deze race zal waarschijnlijk de zwaarste van het jaar worden."