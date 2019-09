Albon: "Na alle gebeurtenissen waanzinnig dat ik nu bij Red Bull rij"

Alexander Albon zal morgen voor het eerst als coureur van Red Bull Racing aan een Grand Prix-weekend beginnen. Het voelt voor de Britse Thai een beetje onwerkelijk na de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

In Australië maakte Albon bij Scuderia Toro Rosso zijn debuut in de Formule 1, nadat hij pas tijdens de wintertests in Barcelona zijn eerste ervaring in een Formule 1-bolide opgedaan had. Tot dusver maakte hij een sterke indruk in zijn debuutseizoen en door de tegenvallende prestaties van Pierre Gasly werd hij uitverkoren om zich bij Red Bull Racing te voegen in België. Een jaar geleden had hij dat nooit gedacht.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik geen zenuwen zou hebben. Er hangt een sterke sfeer, er zijn veel mensen en je kan het niet negeren, maar tegelijkertijd is het een kans om mezelf te bewijzen bij een winnend team. Het is spannend. Het is behoorlijk lachwekkend dat ik per race racete in de Formule 2 en in december het telefoontje kreeg om bij Toro Rosso te racen. Dat voelde al waanzinnig en dat is helemaal het geval nu ik bij Red Bull race."

Marko vertelde nieuws tijdens meeting aan Albon

Albon ging ook in op de manier waarop hij het nieuws hoorde dat hij voor Red Bull Racing zou gaan racen in België. "Ik was in Oostenrijk en Helmut Marko vertelde het nieuws. Oorspronkelijk was dat volgens mij niet de reden dat ik daar was, het ging over volgend jaar en hoe dit jaar ging. Na dertig minuten vertelde hij mij het nieuws. Ja, het was een schok."

"We hebben de meeting toen een soort van afgemaakt en meteen daarna belde Christian Horner me om mij te feliciteren. Ook gaf hij mij advies, omdat mijn telefoon roodgloeiend stond. Hij vertelde dat ik mijn telefoon uit moest zetten en de externe factoren moest negeren. Dat was een goed advies, want er gebeurde veel. Ik belde ook mijn moeder een vertelde haar het nieuws, maar dat was het."