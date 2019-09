“Jamie Chadwick wil F1 op eigen kracht bereiken”

W Series-kampioen Jamie Chadwick zegt dat haar ultieme doel is om een ​​Formule 1-coureur te worden. Ze Britse wil de Formule 1 maar al te graag bereiken, maar dan wel op eigen verdienste en op basis van prestaties. De Britse triomfeerde dit jaar in het volledig vrouwelijke kampioenschap, won twee races en bereikte nog drie keer het podium om Beitske Visser met tien punten te verslaan in het klassement.

Een vrouwelijke coureur heeft sinds 1976 niet meer in de Formule 1 gereden, toen Lella Lombardi deelnam. Terwijl Chadwick haar zinnen heeft gezet op de topserie, wil ze haar weg daarheen verdienen.

"Het halen van de F1 zou ongelooflijk zijn. Het is het ultieme doel. Het is de droom van elke jonge coureur. Die droom wordt een beetje meer realiteit door de relatie die ik heb met Williams. Ik wil het echt zelf bereiken. Ik wil er echt op verdienste terecht komen en omdat ik het verdien daar te zijn. Hopelijk gebeurt dat snel, fingers crossed."

Ontwikkelingscoureur Williams

Chadwick heeft dit seizoen een connectie met de Formule 1. Zoals gezegd is ze verbonden aan Williams nadat ze daar is aangekomen als ontwikkelingscoureur. Chadwick zegt hierover: "Werken met Williams is ongelooflijk voor mij. Het is geweldig om dat soort ervaring op te doen met een F1-team. Omdat het Williams is, een Brits team met zoveel geschiedenis, is het extra speciaal geweest en ik heb tot nu toe veel van hen geleerd."

"Ik heb dit jaar het werk geleverd wat ik nodig had om kampioen te worden in de W Series. Ik hoop dat ik naar Williams toe kan gaan met een beter argument om volgend jaar wat meer dingen voor het team te doen."

F1 wacht met smart op vrouwelijke coureur

Chadwick gelooft dat er geen specifieke reden is waarom de F1 zo door mannen wordt gedomineerd en begrijpt dat de serie 'wanhopig' is om een ​​vrouwelijke coureur te hebben. "De sport is duidelijk zwaar gedomineerd door mannen, maar ik denk niet dat daar een reden voor is. Ik denk dat de sport wanhopig is om een ​​vrouw te zien slagen. De sport wil wel een vrouwelijke autocoureur, maar die moet er wel zijn."

"Enkele van de meest invloedrijke mensen in de autosport zijn vrouwen. Mijn teambaas bij Williams is bijvoorbeeld Claire Williams. We beginnen steeds meer te zien. Het is een spel met getallen en we hebben gewoon meer vrouwen nodig om in alle klasses van de sport naar de top te stijgen en hopelijk komt er een einde aan deze mannelijke dominantie die we hebben."