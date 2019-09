Racing Point is hetzelfde team met meer budget volgens Sergio Perez

Vorig jaar redde Lawrence Stroll het team van Force India van de ondergang. Door financiële problemen, die voortkwamen uit de problemen waarin toenmalig eigenaar Vijay Mallya in verkeerde, leek het team ten onder gaan. De eerste tijdelijke redding kwam van Sergio Perez, die enkele maanden achterstallig salaris uit eigen zak aan de monteurs betaalde. Stroll nam het team definitief over en doopte het om tot Racing Point.

Meer perspectief voor de toekomst

Veel veranderd is er nog niet, zo is de mening van de Mexicaan die inmiddels zes jaar voor het team in de F1 racet. Tegenover F1i zegt hij: "Weet je, we kwamen op een punt in de tijd dat het erg hard, erg moeilijk was om binnen het team zo door te gaan. Dus we wilden dat dit gedaan werd en de organisatie terug op zijn plaats krijgen om er zeker van te zijn dat iedereen zijn of haar werk kon behouden."

"Afgezien van de naam en de eigenaar is het nog steeds hetzelfde team, alleen met meer budget en groeiperspectieven voor de komende jaren."

Focus ligt op 2020

De 29-jarige coureur heeft tot nu toe slechts drie top tien finishes gehaald dit seizoen, maar hij verwachtte dat het dit jaar moeilijk zou worden, met meer aandacht voor 2020.

"Ik denk dat we wisten dat het moeilijk zou worden. Niet zo moeilijk natuurlijk als dat het nu is, maar we zijn al een tijdje aan het verbeteren en de focus ligt ook gedeeltelijk al op volgend jaar."