Magnussen wil de Nordschleife op de F1 kalender

Het is een onwerkelijk scenario, maar Kevin Magnussen zou het zeer op prijs stellen als hij de kans zou krijgen om met een F1-auto te racen op de ontmoedigende Nordschleife van de Nürburgring. In een interview met het Duitse Auto Motor und Sport gaf Magnussen toe dat hij een grote belangstelling had voor de geschiedenis van de F1.

Magnussen wilde rijden in jaren '70

De Haas-coureur onthulde dat als hij terug in de tijd kon gaan, hij begin jaren '70 zijn voorkeur zou geven aan de periode waarin hij aan de F1 zou deelnemen. "Ik vond vooral de tijd van het begin van de jaren '70 leuk, de Formule 1 was toen nog iets nieuws. Het was zeer puristisch. Op dat moment was het werk moeilijker voor de coureurs. Vandaag is alles zo perfect. Aan alles wordt gedacht. Het is allemaal zo veilig. Ik zeg niet dat de veiligheid slecht is. Maar dat brengt ook een aantal negatieve aspecten met zich mee."

Kritiek op circuits

Velen bekritiseren inderdaad de moderne en klinische omgeving van de sport in termen van actieve veiligheidsmaatregelen, zoals de introductie van de halo of de passieve veiligheidsnormen die de huidige circuitontwerpen dicteren.

"Ik zou graag betere circuits willen hebben. Er zijn zoveel geweldige circuits over de hele wereld die ons veel meer plezier zouden brengen. Begrijp me niet verkeerd: we hebben al een aantal goede circuits op de kalender staan, maar er zijn er enkele die niet tot de beste behoren."

Op de vraag of hij de F1 terug wil zien keren naar de 22,8 km lange Nordschleife op de Nürburgring, waar voor het laatst in 1976 met F1-wagens geracet werd, antwoordde Magnussen met een nadrukkelijke vraag: "Ja, ik zou er meteen zijn. Laten we dat doen!"