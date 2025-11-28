user icon
F1-teambaas hekelt speciale bandenregels in Qatar

F1-teambaas hekelt speciale bandenregels in Qatar

Haas-teambaas Ayao Komatsu heeft een duidelijke oplossing bedacht voor de bandenlimiet van Pirelli, die in Qatar gebruikt wordt. Pirelli en de FIA hebben samen een bandenlimiet opgelegd, zodat er twee verplichte pitstops komen. 

Volgens Komatsu moet Pirelli zich meer gaan focussen op de onderlaag van de band en niet op regels als een bandenlimiet. Het snelle slijten van de band op Lusail is gevaarlijk, dus de bandenregel is niet gek, maar volgens Komatsu kan dit veel anders. 

'Het kan veel anders'

Komatsu sprak zich uit in gesprek met de internationale media: "Ik ben geen bandenontwerper, maar ik heb eerder gezien dat je een effectieve onderlaag kunt ontwerpen en produceren. Als ze die slijtage vermijden terwijl de band volledig versleten is, wat dan kan leiden tot een lekke band, is dat natuurlijk een veiligheidsprobleem. Dat is niet goed."

Pirelli is erg bezorgd volgens Komatsu en dat is niet gek, want vorig jaar bleven coureurs maar rondrijden op erg versleten banden. Vooral de band linksvoor was erg aan het slijten tijdens de Grand Prix: "Maar ik denk dat dat hun taak is, om dat soort niet-lineaire banden te produceren. Ik ben er gewoon niet zo dol op om die kunstmatige limieten te stellen en een aantal stops te forceren. Ik denk niet dat het werkt."

"Ik snap dat Pirelli zich zorgen maakt. Ze hadden er vorig jaar niet op gerekend dat mensen hier zoveel rondjes op de linkervoorband zouden rijden; ik denk dat het de limiet was qua slijtage, dus ik snap hun bezorgdheid. Als dat het probleem was, denk ik dat je je bandenontwerp moet produceren of aanpassen, of de onderlaag moet verbeteren. Maar het is niet mijn taak om banden te ontwerpen. Het is hun taak om banden te ontwerpen", concludeerde Komatsu.

Hoe goed was Haas in Qatar?

Het team van Gene Haas heeft al drie edities op het Lusail International Circuit gereden. Vorig seizoen was de allereerste keer dat Haas punten pakte in Qatar; dit was Kevin Magnussen met de negende plek. Dit jaar rijdt Haas met twee andere coureurs, waaronder Oliver Bearman, die nog nooit in Qatar gereden heeft.

Esteban Ocon heeft al drie keer in Qatar gereden, maar dit was voor de Franse renstal Alpine. Hij heeft hier best goed gepresteerd door een keer de vijfde plek en een keer de zevende plek te halen. Vorig jaar viel de Fransman uit.

F1 Nieuws Haas GP Qatar 2025

