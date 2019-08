Haas flirt met Pascal Wehrlein voor comeback in F1

Pascal Wehrlein maakte in 2016 zijn debuut in de Formule 1 voor het team van Manor. In 2017 stapte hij over naar Sauber maar daarna keerde de Duitser niet meer terug in de koningsklasse door diverse oorzaken.

Inmiddels heeft de 24-jarige Duitser zijn heil gevonden in de Formule E. Daarnaast is hij ook betrokken bij Ferrari als test- en simulatorcoureur en zo heeft hij nog altijd een connectie met de Formule 1.

Comeback F1 bij Haas?

Een comeback in de Formule 1 leek ver weg maar inmiddels lijkt er een opening te komen. Haas-teambaas Guenther Steiner benoemd Wehrlein als mogelijke kandidaat voor het coureursduo van 2020. Het Amerikaanse team twijfelt echter over de te maken keuze, maar al vaker liet Steiner zich ontvallen geen fan te zijn van Romain Grosjean en dus lijken zijn jaren geteld.

In gesprek met Motorsport Magazin zegt de geboren Italiaan: "Pascal is een goed voorbeeld. Hij rijdt nu voor Ferrari in de simulator maar is al twee jaar weg uit de Formule 1, dan is het vrij moeilijk om een comeback te maken."

"Aan de andere kant racet hij nu in de Formule E. Hij is er dus niet helemaal uit en de wil om terug te komen in de Formule 1 lijkt aanwezig. Het brengt echter wel een groot risico met zich mee voor hem, en hij moet zich afvragen of hij dat risico wil nemen. Na twee jaar zal het wel moeilijk zijn om een team te vinden waarbij je een comeback kan maken, en dat gaat steeds moeilijker worden."