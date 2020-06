Campos F1 project ligt stil door corona

Het Spaanse Campos heeft aangegeven graag in de Formule 1 te debuteren. Teameigenaar Adrian Campos kondigde eind vorig jaar aan met zakenpartner Salvatore Gandolfo te werken aan een nieuw Formule 1-team, maar door de coronacrisis lijkt het project stil te liggen.

Woordvoerder Alberto Antonini meldt dat het project in feite nog leeft: "Maar vanwege de huidige situatie is het onmogelijk om de volgende stappen te plannen dus het ligt tijdelijk stil."

Motorpartner

Een van de volgende stappen is een motorpartner, maar Gandolfo zegt dat het project ook afhankelijk is van een betere verdeling van de officiële inkomsten voor teams in de Formule 1.

Gandolfo zei hierover tegen Blick: "Als het team elk jaar 70-80 miljoen euro van Liberty Media ontvangt, dan zou ik ongeveer 20 miljoen meer moeten vinden voor een budget van 100 miljoen. Alleen dat is realistisch en interessant als bedrijf."

Pascal Wehrlein

Als coureur werd al enige tijd Pascal Wehrlein in verband gebracht met het Spaanse team. De voormalig Sauber-coureur werd aanvankelijk genoemd als onderdeel van het project, maar maakte vorige week bekend zijn interesse in de Formule 1 verloren te hebben: "Naar een raceweekend gaan, wetende dat je voor de 15e plaats rijdt, is niet mijn houding en trekt weinig interesse."

Wehrlein was succesvol actief in de Formule E, maar vanochtend werd bekend dat hij en team Mahindra hun wegen scheiden en hij dus ook niet actief zal zijn in de Formule E.