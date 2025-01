Wehrlein maant Formule E tot actie na angstaanjagende crash

Voor regerend Formule E-kampioen Pascal Wehrlein begon het nieuwe seizoen eind vorig jaar op vreselijke wijze. De Duitser streed lang vooraan het veld mee, maar zag zijn race na een angstaanjagende crash tot een einde komen. Wehrlein onthult nu meer details over het incident en maant de Formule E tot actie.

De naam Pascal Wehrlein zal bij Formule 1-fans wel een belletje doen rinkelen. De Duitser, die vier jaar deel uitmaakte van het juniorenprogramma van Mercedes, reed in 2016 en 2017 in de Formule 1 voor respectievelijk Manor Racing en Sauber. Hij behaalde tijdens die twee seizoenen zes punten, waarvan vier tijdens de Grand Prix van Spanje toen hij zijn beste resultaat noteerde: een achtste plaats.

Hij kon maar weinig indruk maken in de Formule 1 en keerde na 2017 ook niet meer terug in de koningsklasse van de autosport. Hij keer in 2018 terug naar de DTM. In 2015 had hij zich tot de jongste DTM-kampioen ooit gekroond, maar dat succes kon hij niet herhalen in 2018.

Angstaanjagende crash

Wehrlein vervolgde zijn racecarrière in de Formule E. In die raceklasse heeft hij er inmiddels zes seizoenen opzitten. Vorig jaar kroonde de 30-jarige rijder zich voor het eerst tot Formule E-kampioen, waardoor hij het seizoen 2024-2025 begin december van start ging als regerend kampioen.

Zijn zevende seizoen is echter op vreselijke wijze begonnen. Tijdens de eerste E-Prix in São Paulo streed de Porsche-coureur lang mee om de winst, maar in de slotfase zag hij zijn race door een angstaanjagende crash tot een einde komen. De regerend kampioen kwam in contact met Nick Cassidy, vloog hierdoor door de lucht en belandde op zijn kop in de muur.

Wehrlein hield er een hersenschudding en kneuzingen aan zijn long en borst aan over, en moest zodoende het FIA-gala in Rwanda aan zich voorbij laten gaan, waar hij gekroond zou worden tot kampioen van het Formule E-seizoen 2023-2024.

Halo komt los

Dit weekend is de Duitser 'gewoon' weer aanwezig in Mexico-Stad, waar de tweede E-Prix van het nieuwe seizoen later vandaag zal worden verreden. Voorafgaand aan de trainingen keek hij nog één keer terug op zijn vreselijke ongeluk in São Paulo, en hij doet een bijzondere onthulling.

"Het engste aan deze crash was in de eerste plaats dat ik met mijn hoofd de muur heb geraakt", zo vertelt de Porsche-coureur tegenover het officiële kanaal van de Formule E. "De halo was behoorlijk beschadigd, en aan één kant van de monocoque was de halo zelfs losgeraakt. Hierdoor bewoog de halo veel en raakte ik met mijn hoofd de muur. Daarnaast stond ik op mijn kop in de muur, waardoor ik er niet uit kon. Fysiek voelde ik me door de adrenaline in mijn lichaam prima, maar aan de andere kant zie je overal vonken om je heen en wil je uit de auto."

"We kunnen zaken verbeteren in de toekomst"

Wehrlein is dan ook dankbaar dat hij, ondanks een enkele verwondingen, gewoon uit kon stappen na zijn zware crash. Toch maant hij de Formule E ook tot actie. "We weten allemaal dat racen gevaarlijk is en gevaarlijk kan zijn. Maar we weten ook dat de auto's vandaag de dag erg veilig zijn. Dat is geweldig."

"Ik denk wel dat er nog veel te leren valt over deze situatie, want het gebeurde niet met enorme snelheden", vervolgt de 30-jarige. "We reden zo'n 180 tot 190 kilometer per uur door die bocht. Eenzelfde incident met hogere snelheden zou heel anders zijn afgelopen. Dus ik weet zeker dat we zaken kunnen verbeteren in de toekomst."