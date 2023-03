Wehrlein heeft F1-hoofdstuk afgesloten na vroege exit bij Sauber

Voormalig Formule 1-coureur Pascal Wehrlein meent dat hij zijn vroegtijdige exit uit de koningsklasse achter zich heeft gelaten. De Duits-Mauritiaanse coureur die voor de Formule 1-renstallen van Manor en Sauber uitkwam, wist in zijn laatste jaar binnen de topsport alle gescoorde punten op zijn naam bij te schrijven, maar werd uiteindelijk alsnog de deur gewezen. Naar eigen zeggen heeft zijn korte hoofdstuk binnen de Formule 1 weinig negatieve invloed op hem gehad.

Pascal Wehrlein maakte in 2016 zijn Formule 1-debuut voor het team van Manor, waarna hij het daaropvolgende jaar bij Sauber terechtkwam. De wit-rode bolide van Sauber was net zoals die van Manor echter niet competitief, wat betekende dat de Duits-Mauritiaanse racer tijdens de Grands Prix van die jaren weinig in beeld kwam.

Vanaf 2018 ging Sauber een samenwerkingsverband met Ferrari aan, wat uiteindelijk betekende dat Charles Leclerc in het stoeltje van Wehrlein plaats mocht nemen. Of Wehrlein nog veel aan zijn korte periode binnen de Formule 1 denkt, antwoordt hij stellig:

"Ik denk nooit aan situaties waar ik geen invloed op heb. In mijn debuutjaar verloor ik mijn stoeltje omdat het team (Manor) failliet ging. In mijn tweede seizoen had ik alle punten gescoord, maar stond het daaropvolgende jaar alsnog buiten de Formule 1. Dat is hoe het leven gaat. Ik heb het geaccepteerd. Ik was niet echt teleurgesteld. De performance wist ik echt wel te vinden, maar de auto was niet goed waardoor ik nooit consistent punten wist te behalen."

Na zijn periode binnen de Formule 1, is de coureur vanuit een terugkeer naar de DTM richting de Formule E overgestapt, waar hij op het moment van schrijven bovenaan het kampioenschap staat. Wehrlein laat weten dat hij zijn deelnames aan verschillende racecategorieën als hoofdstukken ziet. "Er was een DTM hoofdstuk, een Formule 1 hoofdstuk en nu zit ik in mijn Formule E-deel. Om eindelijk maar toch weer een auto te hebben waarmee ik om de overwinningen kan vechten heb ik echt gemist. Ik ben met Porsche in de Formule E op mijn plek, en dat kan ik zeer waarderen", vertelt hij tegenover Daily Star.

Van zijn felle karakter heeft de Formule 1 weinig gemerkt, al is die kant van Wehrlein binnen de Formule E al wel eens naar voren gekomen. Vorig jaar zou de coureur naar verluidt betrokken zijn bij een vechtpartij met Formule E-collega Sebastian Buemi en maakte hij na een aanvaring met Nyck de Vries de opmerking dat hij hoopt dat de Nederlander 'geen F1 stoeltje krijgt'. Wehrlein meent dat zijn wil om te presteren altijd voorop staat.

"Ik kan twee verschillende mensen zijn. In mijn privéleven geniet ik van mijn gezin waar alles wel is. Maar op het circuit ben ik heel ambitieus en zeer competitief. Soms is zelfs winnen of het behalen van podiums niet genoeg. Dan heb ik het gevoel dat ik niet het maximale eruit heb gehaald. Elke coureur heeft verschillende rijstijlen, vooral binnen de Formule E. Dat betekent dat je met de robuuste auto’s elkaar soms best kan aantikken en de race wel kan uitrijden. Als je telkens met dezelfde coureurs aanvaringen hebt, dan kan het frustrerend zijn. Ik wil altijd het best mogelijke resultaat en zal daar altijd alles voor doen", sluit Wehrlein af.

Momenteel staat de Porsche-coureur met een puntentotaal van 86 aan de leiding van het Formule E-kampioenschap. Jake Dennis volgt met 62 punten op een ruime afstand.