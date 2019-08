Kravitz denkt dat overstap naar Red Bull te vroeg komt voor Albon

Kan Alexander Albon de keuze van Red Bull rechtvaardigen door hem in de bolide van Red Bull Racing te zetten? Ted Kravitz twijfelt niet aan de kunnen van de Britse Thai, maar wel of het niet te vroeg is voor die overstap.

Maandag maakte Red Bull Racing bekend dat het Pierre Gasly vanaf de Belgische Grand Prix terug laat keren bij Scuderia Toro Rosso. Vanwege tegenvallende prestaties moet hij een stapje terugzetten. Tegelijkertijd zal Albon de omgekeerde weg bewandelen en na slechts 12 Formule 1-races Toro Rosso achter zich laten voor een avontuur bij Red Bull.

Albon wordt de minst ervaren Red Bull-coureur sinds Robert Doornbos in 2006 en er staan vraagtekens achter het feit of hij wel klaar is voor die overstap. Ook Kravitz geeft tegenover Sky Sports toe twijfels te hebben. "Ik heb nagedacht over een discussie die ik met Alex had over dit onderwerp toen we begin juni een functie aan het filmen waren in Londen met hem in een Thais restaurant en boeddhistische tempel."

"Ik zal niet verklappen wat hij zei, maar ik geloof mede daardoor dat de verhuizing te vroeg is. Albon heeft sindsdien publiekelijk gezegd dat hij in zijn eerste jaar van de Formule 1 net begon te leren wie iedereen is, wat iedereen deed bij Toro Rosso en hoe hij het beste uit zijn situatie daar kon halen."

'Niet realistisch te verwachten dat Albon beter presteert'

Het is volgens Kravitz niet realistisch om te verwachten dat Albon het beter doet dan Gasly, omdat de Thai nu een reeks onbekende dingen tegen gaat komen. "Hij zal Spa, Monza, Sochi en Abu Dhabi hebben als vier van de resterende negen circuits die goed hij kent. Je zou kunnen beweren dat hij China niet kende."

"Maar alsnog slaagde hij erin om daar punten te scoren na te crashen en niet deel te nemen aan de kwalificatie. Dat was in een team waar minder druk was en waar hij de omgeving al kende. Hij gaat naar een aantal circuits die hij niet kent, met een ingenieur die hij niet kent, met monteurs die hij niet kent, een auto besturen die hij niet kent en waarvan wordt verwacht dat hij het beter doet dan Gasly, die kent al die circuits."