Saward: "Misschien heeft Mercedes wel een optie op Verstappen voor 2021"

Waar ligt de toekomst van Max Verstappen? In 2020 rijdt de Nederlander gewoon nog voor Red Bull Racing, maar journalist Joe Saward zou er niet raar van opkijken dat Mercedes al een optie heeft op zijn diensten in 2021.

Sinds de Spaanse Grand Prix van 2016 zit Verstappen in het zadel bij Red Bull Racing, nadat hij iets meer dan een seizoen doorbracht bij Toro Rosso. Hoewel de Nederlander met zeven zeges een aantal successen geboekt heeft, bleef een echte strijd om de wereldtitel uit. Eerder dit jaar was er zelfs sprake van dat Verstappen na dit seizoen onder zijn contract bij Red Bull uit zou kunnen komen, omdat een prestatieclausule in zijn contract geactiveerd zou worden.

Volgens Helmut Marko blijft Verstappen gewoon bij Red Bull en dat herhaalt Saward in zijn column voor Motorsportweek.com. Een overstap naar Mercedes lijkt dus geen doorgang te vinden. "Er gingen geruchten over een mogelijke transfer van Verstappen naar Mercedes, maar het is lastig voor te stellen dat het gebeurt zolang Hamilton daar is", verklaart Saward.

"Max zit hoe dan ook vast aan een contract voor 2020 bij Red Bull omdat hij bij aanvang van de zomerstop op de derde plek in het wereldkampioenschap staat. Naar verluid is dit voldoende om te voorkomen dat een prestatieclausule geactiveerd wordt."

Mogelijke overstap naar Mercedes afhankelijk van Hamilton

Voor 2021 wil Saward niet uitsluiten dat Verstappen gaat verkassen, maar ook dan zal er veel afhangen van Lewis Hamilton. "Het is mogelijk dat Mercedes al een soort optie op Max heeft voor 2021, maar dit hangt er mogelijk van af of Lewis Hamilton blijft racen. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat hij tot in ieder geval eind 2021 doorgaat, omdat dit het eerst moment is dat hij Michael Schumachers record van zeven F1-titels kan verbreken."

"De kans is aanwezig dat hij dit jaar een zesde titel gaat scoren, waarna hij Michael in 2020 kan evenaren. Om een nieuw record neer te zetten, heeft hij echter ook een titel in 2021 nodig. Hij zal daarvoor waarschijnlijk het record van Schumacher van 91 overwinningen verbreken. Hij staat momenteel op 81 en hij zal dit jaar zonder twijfel nog meer races winnen."