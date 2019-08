Horner verhoogt druk op Gasly: "Hij moet echt meer uit potentie auto halen"

Christian Horner is absoluut niet tevreden met het resultaat dat Pierre Gasly behaald heeft in Hongarije. De teambaas van Red Bull Racing vindt dat de Fransman niet met McLaren's en Alfa Romeo's hoort te vechten en vraagt betere prestaties in de tweede helft van 2019.

Gasly werd zesde op de Hungaroring, maar gezien het wegvallen van Valtteri Bottas is dat een tegenvallend resultaat. Hij eindigde de race achter Carlos Sainz in de McLaren en tevens werd hij op meer dan een ronde gezet door winnaar Lewis Hamilton en teamgenoot Max Verstappen. Horner spreekt van een frustrerend weekend voor Gasly, maar stelt tevens dat de Fransman niet met McLarens en Alfa Romeo's zou moeten vechten.

"Het was een frustrerend weekend voor Pierre. De start was niet geweldig, de eerste ronde ook niet en we zouden niet met Saubers en McLaren moeten vechten. Wat we van hem nodig hebben, is dat hij het opneemt tegen Ferrari en Mercedes. We zullen er alles aan doen om te proberen hem dat te laten bereiken."

Matige prestaties Gasly beperken strategische opties

Het ontbreken van Gasly in de gevechten vooraan zorgt ervoor de Red Bull in de races minder goed een strategische strijd kan voeren, zo stelt Horner. "Het probleem is dat hij totaal niet meedoet. Het was niet zo dat Lewis zei dat hij achter hem de baan op zou komen of zoiets. Vandaag hadden Mercedes en Red Bull allebei echter 'eenzijdige' races met teamgenoten die niet echt meededen."

Gasly's eerste jaar in dienst bij Red Bull verloopt zeer moeizaam en de vraag is of de Fransman nog lang mag aanblijven. Horner herhaalt echter de woorden van Helmut Marko door te stellen dat hem vervangen op dit moment niet een optie is. "Onze intentie is om hem tot het eind van het jaar in de auto te hebben, maar we hebben het echt nodig dat hij meer uit het potentieel van de auto gaat halen."