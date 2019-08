Russell: "Williams nog steeds ver van middenmoot verwijderd"

George Russell wist zich in de Hongaarse kwalificatie in de middenmoot te melden, maar desondanks ziet de Brit dat Williams na zijn 'beste weekend van het jaar' nog ver verwijderd is van de rest van het veld.

Op zaterdag kwalificeerde Russell zich op de zestiende positie. Op het allerlaatste moment werd hij door Nico Hülkenberg uit Q2 gedrukt, maar het was wel zijn beste kwalificatie van het seizoen. Dit weekend was het tweede dat Williams met haar verbeterde pakket reed, nadat er vorige week in Duitsland grote updates geïntroduceerd werden.

Volgens Russell zal de tijd leren of het sterkere optreden in Hongarije eenmalig was of dat er echt stappen vooruit gezet zijn. "Het was absoluut het beste weekend van het jaar", vertelde Russell aan onder andere GPToday.net. "Gisteren overtrof alle verwachtingen en waarschijnlijk ook de realiteit. We hebben onze snelheid over één ronde toen absoluut gemaximaliseerd."

"De andere teams maakten wat fouten, want je zag het zooitje met Perez en Ricciardo. Vandaag was meer de realiteit. We hebben een stap gezet, maar zijn nog ver bij de rest weg. Als we zo doorgaan, en dat moeten we doen, dan moeten we vaker mee kunnen doen. Het feit is dat we twee weekenden gedaan hebben met updates: vorig weekend was geen ramp en dit weekend was erg positief. We moeten bekijken of dit weekend eenmalig was of niet."

Williams verwacht meer moeite in België en Italië

Williams verwacht een grote uitdaging op de snelle circuits van Spa-Francorchamps en Monza, waar de eerste twee races na de zomerstop zijn. "We moeten nog steeds werken aan de snelheid van de auto, maar hebben dit weekend verbeteringen gezien. We kunnen nu genieten van de zomerstop, voordat we heel andere uitdagingen op Spa en Monza aan gaan pakken", vertelde senior race engineer Dave Robson.