Marko bevestigt: "Gasly maakt seizoen 2019 af bij Red Bull Racing"

Red Bull Racing gaat gedurende 2019 geen coureurswissels doorvoeren. Helmut Marko bevestigde na de Duitse Grand Prix dat Pierre Gasly zijn zitje tot het einde van het seizoen zal behouden.

In zijn eerste seizoen in dienst van Red Bull lukt het Gasly vooralsnog niet om een onuitwisbare indruk te maken. De Fransman heeft het lastig en ging met name tussen de races in Canada en Oostenrijk door een dal. Op Silverstone leek hij de weg omhoog gevonden te hebben, maar tijdens de natte Duitse Grand Prix was het weer niet goed. Hij viel uit, nadat hij in de slotfase op Alexander Albon botste bij een inhaalpoging voor P6.

Het contrast met teamgenoot Max Verstappen is groot, want de Nederlander wist in Duitsland voor de tweede keer dit seizoen een Grand Prix te winnen. In het kampioenschap heeft hij inmiddels 162 punten verzameld na elf races. Gasly moet het doen met een teleurstellend puntentotaal van 55 en nog altijd heeft hij geen podiumplaats weten te pakken.

Gasly mag aanblijven, maar Horner wel kritisch

Zijn plek bij Red Bull lijkt onder druk te staan, mede door de sterke prestaties van de Toro Rosso's in Duitsland, maar Marko benadrukt dat Gasly het seizoen afmaakt. "Dit jaar gaan wij niets meer veranderen. We zullen tot het eind van het jaar met deze coureurs rijden", vertelde de talentscout en adviseur van Red Bull na de Duitse Grand Prix aan Motorsport-Total.com.

Teambaas Christian Horner is veel vernietigender in zijn oordeel over Gasly. "Bij de laatste herstart haalde hij eerst Vettel in. Daarna ging hij echter drie ronden achter elkaar wij in de eerste bocht, waardoor hij door andere auto's ingehaald werd." Ook de botsing met Albon keurt hij niet goed. "Anders was het een mooie kans om punten in te lopen op Ferrari. In plaats van 20 punten hebben we nu slechts acht punten goedgemaakt."