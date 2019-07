Haas F1 overweegt teamorders te gebruiken na nieuwe clash Grosjean en Magnussen

De kans is aanwezig dat Haas F1 vanaf de Hongaarse Grand Prix gaat werken met teamorders, nadat Romain Grosjean en Kevin Magnussen op Hockenheim wederom met elkaar in aanraking kwamen.

Na een drietal puntloze races lukte het Haas F1 weliswaar om punten te scoren in Duitsland, maar teambaas Günther Steiner was niet blij met de manier waarop. Grosjean pakte P7 en Magnussen werd achtste na de straffen voor Alfa Romeo, maar bij het Amerikaanse team ging het na afloop vooral over de nieuwe botsing tussen de teamgenoten.

Steiner gaat coureurs voor Hongarije toespreken

Op Silverstone kegelden Grosjean en Magnussen elkaar al in de eerste ronde uit de race, wat voor woede zorgde bij Steiner. In Duitsland gaf hij aan dat hij nog steeds geïrriteerd was naar aanleiding van die crash, waarbij hij zijn coureurs opdroeg om elkaar niet te raken in Duitsland. Dat mislukte dus en was Steiner na de race op Hockenheim wederom boos. Voor de toekomst overweegt hij teamorders.

"Ik moet erover nadenken, maar er zijn niet veel opties. Op een gegeven moment moet er iets aan gedaan worden. Normaal probeer ik dat te voorkomen, want je weet dat ik van racen hou en ik vind dat we dat zouden moeten doen. Maar als het altijd tegen ons werkt, dan kan het niet door blijven gaan. Vandaag hebben we geluk dat er niets gebeurde, ze waren er allebei bij, maar het had opnieuw kunnen gebeuren.

Steiner is van plan om eerst het incident goed te analyseren, voordat hij gaat ingrijpen. Ook is hij van plan om Grosjean en Magnussen voor de Hongaarse Grand Prix van komend weekend streng toe te spreken. "Ik heb het niet goed gezien, maar ik wil er eerst goed naar kijken en even tot bedaren komen. Daarna moet ik kijken wat ik eraan ga doen."