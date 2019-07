Verstappen: "Oostenrijk cruciaal, want gaf team en Honda een boost"

Net als in 2017 en 2018 staat de teller qua zeges in 2019 op twee voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur ziet dat het team en Honda zich duidelijk verbeteren en hoopt dat die lijn voortgezet kan worden in de komende races.

Verstappen reed op Hockenheim een grandioze race. Na een slechte start op de natte baan knokte hij zich terug naar de kop en daar waar de concurrentie opzichtig in de fout ging, hield de Nederlander zijn auto op één spin na in het juiste spoor. Op de dan weer natte, dan weer drogere baan was het echter verre van gemakkelijk, zo vertelde Verstappen na de race aan Sky Sports.

"Het was erg lastig. Je moest de hele tijd alert blijven. Ik had een slechte start en had op een of andere manier geen grip. Toen ik daarna terug probeerde te komen, zat ik zelfs in de regen vast in de vieze lucht, wat behoorlijk gek is. Daarna probeerden we het op de slicks en dat was glad, waarna het weer begon te regenen."

"Volgens mij waren we gewoon erg snel, ook toen we vooraan lagen op de intermediates. Ik spaarde mijn banden, maar je kon zien dat ik in de vrije lucht het tempo kon aangeven. Toen maakten we de call voor de zachte banden en vanaf dat punt was het iets makkelijker met de Toro Rosso en de Racing Point achter me. Je moet alert blijven, want je kon aan Bottas zien dat het meteen klaar was als je iets buiten de lijn ging."

Verbeteringen bij Red Bull Racing zichtbaar

Aan het begin van 2019 leek Red Bull Racing nog genoegen moeten nemen met een rol achter Ferrari en Mercedes, maar inmiddels kan het Oostenrijkse team zich (met Verstappen) goed mengen in het gevecht om de podiumplaatsen. Ook in de kwalificaties gaat het beter en beter, maar Verstappen ziet dat er nog stapjes gezet kunnen worden.

"We verbeteren ons duidelijk, maar we weten dat we nog iets van dat piekvermogen missen in Q3. Gisteren was niet onze beste kwalificatie qua gevoel, maar toch was het onze beste kwalificatie qua resultaat. Tussen Q1 en Q3 verloor ik wat grip, maar gelukkig herwonnen we dag vandaag. We blijven hard werken en hopelijk verkleinen we het gat nog verder in de komende races."

Verstappen ziet vertrouwen bij Honda groeien

De zege in Oostenrijk heeft volgens Verstappen gezorgd voor een boost in het vertrouwen van motorleverancier Honda. "Oostenrijk was voor ons denk ik cruciaal, want het gaf het team en vooral Honda een boost. Zij geloofden er echt in dat ze races konden winnen. Ook in de laatste twee races werken ze erg hard om alles te optimaliseren en vandaag was wederom een perfecte dag en een goede boost."

Volgens weekend komen de coureurs alweer in actie: dan is de Hungaroring het strijdtoneel. Het is van oudsher een circuit waar Red Bull Racing goed lijkt te gaan, maar Verstappen wil niet te ver vooruitlopen op de zaken. "Het zou daar prima moeten zijn. We moeten er qua setup weer bovenop zitten met de auto en hopelijk wordt het dan weer een goede."