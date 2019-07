Verstappen niet ontevreden na VT2: "Kon beter, maar liggen niet ver achter"

Max Verstappen reed op de vrijdag op Hockenheim de vijfde tijd van de dag. De Red Bull Racing-coureur kon door een klein probleempje geen optimale ronde rijden in VT2, maar de achterstand van 0,6 seconden op Ferrari vindt hij vertekenend.

Op een snikheet Hockenheim kwam Verstappen uiteindelijk tot 23 ronden in zijn RB15. Op ruim zes tienden van Charles Leclerc reed hij de vijfde tijd, nadat hij in VT1 nog de vierde tijd had genoteerd. Over zijn snelle ronde in de tweede sessie was hij niet helemaal tevreden. "Ik reed mijn snelste tijd op de zachte band welke ik al gebruikt had, dus de grip was niet optimaal. Het kon beter, maar we liggen niet heel ver achterop", vertelde hij na de sessie.

Verstappen meldde tijdens de tweede vrije training dat hij ‘geen vermogen’ meer had, waardoor hij zijn eerste snelle run moest afbreken. Na een paar minuten was hij echter weer op de baan. "We kwamen binnen, veranderden een paar dingen en toen ging het weer prima. Het was iets dat we van de FIA moesten aanpassen, daarom kwamen we de pitbox binnen. Er werden een paar aanpassingen in de afstelling van de motor gedaan, waarbij we terug gingen naar de normale setting. Daarna was het weer in orde."

Weinig last bij Red Bull van crash Gasly

Opvallend was de crash van Pierre Gasly aan het einde van de tweede vrije training. De RB15 van de Fransman was daarna ook afgeschreven. Volgens Verstappen zal Red Bull er weinig last van hebben, omdat de crash redelijk aan het einde van de sessie gebeurde. "Gelukkig gebeurde het richting het einde van de sessie, dus ik denk niet dat het erg pijnljk is voor het team."