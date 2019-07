Pierre Gasly heeft zichzelf en Red Bull Racing geen dienst bewezen. Tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Duitsland schreef hij zijn bolide af door hard te crashen.

Gasly was hoe dan ook niet bezig met een indrukwekkende tweede vrije training. De Fransman was tijdens zijn snelle runs al niet verder gekomen dan de vijftiende tijd, maar een kwartier voor het einde van de sessie ging het helemaal mis. Bij het opkomen van het rechte stuk wilde Gasly een moment met overstuur corrigeren, maar mislukte. Vervolgens gleed hij met een redelijke vaart tegen de bandenstapels.

Volgende tegenvaller in lastig seizoen voor Gasly

De crash zorgde voor enorme schade aan de linkerflank van de RB15 van Gasly, waarna de organisatie de rode vlag tijdelijk moest hijsen. De sessie ging uiteindelijk nog wel een keer van start, maar dat maakte de gecrashte Fransman niet meer mee. Gasly is hoe dan ook bezig met een lastige campagne in Oostenrijkse dienst. Op Silverstone leek hij eindelijk een doorbraak beleefd te hebben, maar in Duitsland lijkt hij wederom in een dalletje terecht te zijn gekomen.