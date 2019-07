Williams ziet eindelijk 'punten van progressie' tijdens moeizaam seizoen 2019

Het seizoen 2019 verloopt rampzalig voor Williams, maar halverwege de jaargang lijken er tekenen van progressie te zien bij het team. Dat ziet ook plaatsvervangend teambaas Claire Williams.

Williams rijdt vooralsnog het hele seizoen 2019 al achteraan rond. George Russell en Robert Kubica hebben met de FW42 geen wapen waarmee de strijd in de middenmoot kunnen aangaan, maar zijn in de kwalificaties vaak veroordeeld tot de twee laatste posities. In de races zijn de Brit en de Pool ook vaak de coureurs die de twee laatste posities bezetten. De tijden dat er in 2014, 2015, 2016 en 2017 nog podia gepakt werden, lijken ver weg.

Gevolgen reorganisatie aerodynamica nu zichtbaar

Toch lijkt er bij Williams weer wat hoop te zijn. Volgens Williams geldt dat de effecten van de aerodynamische reorganisatie binnen het team nu zichtbaar worden en dat er tekenen van hoop te zien zijn. "We wisten redelijk snel wat de prestatiedelta's waren en waar we zwak waren. Ik denk dat we hierover gesproken hebben en we zouden er hoe dan ook niet in detail over praten."

"Het is echter voor iedereen duidelijk dat, met de F1 als sport die zo door aerodynamica gedomineerd wordt, we downforce missen en meer werk moeten doen om dat te bereiken. We hebben op de aero-afdeling vorig jaar een grote verandering gehad met het halen van hoofd aerodynamica Doug McKiernan, die een nieuwe filosofie voor hoe we aero-prestaties naar de auto moeten brengen meebracht."

Williams ziet eindelijk wat punten van progressie

"Als je dat doet, dan gaat het onvermijdelijk wat tijd kosten om eraan te wennen. Je gaat bijna terug naar de basisprincipes, wat eigenlijk is wat de hele aero vorig jaar gedaan heeft en daar hadden ze wat meer tijd voor nodig. We zien onze prestatiecurve van de aero nu omhoog gaan, wat erg goed is om te zien. Tijdens de komende races zal dat eruit komen."

"Dan zijn er een aantal mechanische problemen geweest waarvan ik denk dat men weet dat we er hard aan werken om dat op te lossen. De meerderheid hebben we al opgelost. Iedereen bij Williams werkt hard en ik heb eindelijk het gevoel dat we wat punten van progressie zien. Dat zien we echt."