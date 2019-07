Herbert ziet Norris opbloeien: "Vorig jaar was hij nog heel verlegen"

In zijn eerste seizoen in de Formule 1 maakt Lando Norris een zeer ontspannen, open en vrolijke indruk. Dat valt Johnny Herbert ook op: de voormalig coureur van onder andere Lotus, Benetton en Stewart heeft de McLaren-coureur een gedaanteverwisseling zien ondergaan.

De eerste keer dat Herbert kennismaakte met Norris was in 2018, toen de jonge Brit nog actief was in de Formule 2. Toen was hij nog bijzonder verlegen en rustig, vertelde de huidige analist van Sky Sports F1 aan Sky Sports Italia. Dit seizoen is het totaal anders, want Norris toont aan over humor te beschikken en is volgens Herbert daarnaast ook zeer benaderbaar en open.

"Het is echt prachtig om te zien hoe Lando in zo’n kort tijdbestek is veranderd. Hij is grappig, open, geeft leuke antwoorden en is voor iedereen heel benaderbaar. Dat verrast me, want toen ik hem vorig jaar voor het eerst ontmoette was hij behoorlijk verlegen en zei hij bijna niks. Op de baan is hij heel snel en dat is nog altijd het belangrijkste! We zijn in Groot-Brittannië dan ook heel blij met zijn komst in de Formule 1."

Kritiek op levensstijl Hamilton vindt Herbert onterecht

Herbert sprak zich in hetzelfde gesprek ook uit over de werkwijze van Lewis Hamilton. De vijfvoudig wereldkampioen krijgt regelmatig kritiek van fans en buitenstaanders op zijn levensstijl, waarbij hij veel met mode bezig is en regelmatig heen en weer pendelt tussen de Verenigde Staten en Europa. Dat is volgens Herbert niet terecht, omdat de prestaties van de Mercedes-coureur daar niet onder lijken te lijden.

"Natuurlijk zijn er mensen die kritiek hebben op de levensstijl van Lewis, dat krijg je nu eenmaal met de hedendaagse social media. Echter moet hij afgerekend worden op zijn prestaties en die zijn meer dan uitstekend te noemen. Dat komt mede doordat hij nog meer leeft voor zijn sport dan voorheen. Dat maakt hem zo succesvol de afgelopen seizoenen."