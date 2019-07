Daniel Ricciardo staat bekend als een van de grootste lolbroeken in de Formule 1 en het lukt hem vaak om mensen in de paddock te laten lachen. Dat lukt Lando Norris ook regelmatig, maar deze keer was de debutant van McLaren het slachtoffer van Ricciardo. Het lukte de Brit niet om zich in bedwang te houden na een grap van de Renault-coureur, waardoor hij zo hard moest lachen dat hij zelfs in tranen uitbarstte.