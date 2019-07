Overzicht: Verzamelde strafpunten per coureur na Britse Grand Prix 2019

Sinds 2014 werkt de Formule 1 met een systeem waarbij coureurs strafpunten op hun superlicentie kunnen krijgen. Hoe staan de coureurs er na tien van de 21 races in 2019 voor qua verzamelde punten?

Het uitdelen van strafpunten in de Formule 1 is geïntroduceerd om gevaarlijk rijgedrag te ontmoedigen. Verzamelde punten blijven twaalf maanden lang staan en bij het verzamelen van twaalf punten of meer volgt er een schorsing voor de betreffende coureur. Momenteel zit er niemand echt in de gevarenzone. Max Verstappen heeft momenteel de meeste punten verzameld: hij staat op zeven stuks. Op 2 september zullen er 2 punten vervallen, terwijl de laatste twee punten in mei 2020 zullen wegvallen.

Sebastian Vettel kreeg afgelopen weekend twee strafpunten op zijn licentie bijgeschreven voor zijn botsing met Verstappen. Dat brengt zijn totaal over de afgelopen twaalf maanden op 6 punten, waarmee hij na de Nederlander van alle actieve coureurs de meeste punten verzameld heeft.

Overzicht verzamelde strafpunten op licentie