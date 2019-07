Marko: "Hele pakket Red Bull Racing werkt beter door nieuwe voorvleugel"

De nieuwe voorvleugel van Red Bull Racing in Oostenrijk lijkt daadwerkelijk voor een doorbraak te hebben gezorgd met de RB15. Het hele pakket werkt beter door de nieuwe vleugel, zo denkt Helmut Marko.

Red Bull heeft zich in 2019 wederom rap ontwikkeld. Bij aanvang van het seizoen kon het Oostenrijkse team zich nog niet meten met Ferrari en Mercedes, maar door de snelle introductie van upgrades lijkt het team inmiddels de strijd aan te kunnen gaan met Ferrari. Dat illustreerde de race op de Red Bull Ring, waar Max Verstappen uiteindelijk als eerste over de meet kwam.

teambaas Christian Horner kon op dat moment nog niet verklaren waarom de RB15 ineens zoveel sterker geworden is. Wel vermoedde hij dat de nieuwe voorvleugel, die in Oostenrijk geïntroduceerd werd, eraan bijgedragen heeft. "We kunnen deze significante verbetering nog niet verklaren. De nieuwe voorvleugel hielp ons, maar we verwachtten niet dat het verschil zo groot zou zijn", vertelde hij aan Auto, Motor und Sport.

Twee tot drie tienden tijdwinst door voorvleugel

Op Silverstone lijkt talentscout Marko inmiddels zeker te weten dat de voorvleugel voor de stap voorwaarts gezorgd heeft. Door de nieuwe configuratie werkt het hele pakket beter, waardoor er twee tot drie tienden tijdwinst geboekt is. "De nieuwe voorvleugel heeft ons een betere balans bezorgd. De onderstuur is nu verdwenen en daardoor krijgen we de banden ook beter in het window."