Kubica vergeet soms 'wat voor prestatie het was om F1 weer te halen'

Robert Kubica keerde dit jaar terug in de Formule 1, maar die terugkeer verloopt zo moeizaam dat de Williams-coureur zelf soms vergeet wat voor prestatie het was om de Formule 1 weer te halen.

Kubica gold lang als een van de grote talenten in de Formule 1. In 2006 debuteerde hij namens BMW Sauber in de sport en in 2008 volgde een hoogtepunt, waarbij de Pool lang meedeed om de titel en in Canada zijn eerste Grand Prix won. In 2010 maakte hij de overstap naar Renault, maar al na een seizoen kwam die samenwerking ten einde door een zware rallycrash.

Na een lange revalidatie kwam Kubica in 2017 terug in de Formule 1 door wat testwerk te doen bij Renault. In 2018 werd hij test- en reservecoureur bij Williams, het team dat hem in 2019 een terugkeer als coureur gunde. Vooralsnog is dat geen groot succes, want teamgenoot George Russell is sneller terwijl de Williams zelf het tempo niet kan volgen.

Kubica heeft geen spijt van terugkeer in Formule 1

Toch heeft Kubica geen spijt van zijn keuze, zo vertelde hij aan Autosport. "Frustratie is niet het goede woord, want uiteindelijk is dit nog steeds beter dan op de bank zitten en op televisie naar de Formule 1 kijken. Ik zou absoluut blijer zijn als ik zou strijden om betere posities en minder problemen zou hebben."

"Alles bij elkaar heeft de lastige situatie van de afgelopen maanden veel schaduw geworpen op wat ik bereikt heb en wat voor prestatie het voor mij was om hier terug te komen. Dit is ook iets wat ik zelf vergeet, want de Formule 1 is een snelle sport en alles gaat snel, waardoor je alles dag voor dag bekijkt. Je vergeet dat ik uiteindelijk iets bereikt heb waar ik jarenlang aan gewerkt heb."