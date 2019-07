Vijftigste Britse Grand Prix voor Frank Williams

De Britse Grand Prix van 2019 zal voor het ROKiT Williams-team niet alleen een thuisrace zijn, maar het is ook de vijftigste keer dat Frank Williams als Team-eigenaar aan de start zal staan van zijn thuis-Grand Prix. Het team zal op de FW42 een speciale kleurstelling aanbrengen om deze gelegenheid te vieren. Het team is hard op weg om de opgelopen achterstand weg te werken en beide coureurs hopen dat ze tijdens dit weekend betere prestaties kunnen leveren. Voor George Russell is het ook zijn thuisrace. Bij de Britse Grand Prix zal Sir Frank Williams voor de 824e keer als teameigenaar optreden van het team.

Dave Robson, Senior Race Engineer bij Williams kijkt alvast vooruit op het weekend. "Silverstone blijft een van de leukste circuits op de Formule 1-kalender en het is een spannende uitdaging voor zowel de rijders als de monteurs. De combinatie van bochten en mooie rechte stukken drijven de auto's tot het uiterste en maakt de set-up van de auto en het beheer van de banden van cruciaal belang."

"Pirelli heeft haar hardste compound meegenomen voor dit evenement, een compound die we in Barcelona voor het laatst hebben gezien. Het circuit is voorzien van een nieuwe laag asfalt en het is daarom onduidelijk hoe de banden zich zullen gedragen. De eerste uitdaging voor ons zal zijn om te kijken hoe de slijtage zal zijn en hoe we onze set-up kunnen verbeteren en verfijnen. Daarnaast zullen wij een aantal nieuwe onderdelen meenemen die wij gaat testen."

Robert Kubica kijkt inmiddels ook uit naar de race op Silverstone: "Het is een groot evenement voor het team, want het is onze thuisrace. We hopen op betere prestaties en verbeteringen aan de auto, maar dit circuit is zeer uitdagend. Het heeft veel snelle bochten en is totaal anders dan in Oostenrijk. We zullen ons best doen om ons van de beste kant te laten zien en we willen een mooie prestatie neerzetten voor onze fans."

George Russel heeft goede herinneringen aan het circuit: "Ik kijk echt uit naar Silverstone, want het wordt mijn eerste thuis-Grand Prix. Ik heb heel veel goede herinneringen aan Silverstone en het is mijn favoriete circuit op de kalender. Al met al zou het een geweldig weekend moeten worden", verklaarde de Brit.