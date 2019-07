Gasly beschikt in Oostenrijk niet over nieuwste onderdelen Red Bull

Het verschil in de kwalificatie op de Red Bull Ring was groot tussen Max Verstappen en Pierre Gasly. Dat lag deze keer niet alleen aan de coureur, want Helmut Marko heeft onthuld dat de Fransman tijdens de kwalificatie niet beschikte over de nieuwe onderdelen van het team.

Verstappen reed tijdens de Oostenrijkse kwalificatie de derde tijd, achter Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Gasly, die het hele seizoen eigenlijk al niet kan tippen aan de snelheid van zijn teamgenoot bij Red Bull, kwam niet verder dan P9. Zelf gaf hij aan dat hij door een fout in zijn snelste ronde vier tienden verloor, maar Marko gaf na de training toe dat het verschil met Verstappen niet alleen aan die fout toe te schrijven was.

Verstappen lovend over update Red Bull

De Oostenrijkse talentscout en adviseur vertelde dat alleen Verstappen gebruik kon maken van de nieuwe voorvleugel, wat het gevolg was van de schade die het team opliep op de vrijdag. "De nieuwe onderdelen zaten alleen bij Max op de auto, omdat we krap zaten met reserveonderdelen." Het is een verhaal dat ontwerper Adrian Newey bevestigde. "Kijk maar eens goed naar de auto's, want de nieuwe onderdelen zaten er alleen bij Max op."

Verstappen zelf was lovend op de updates die Red Bull meebracht. "De nieuwe onderdelen functioneren, want over het algemeen hebben we meer grip. We hebben een goede stap voorwaarts gezet. Dat zie je in de afstand naar pole position. Honda heeft iets meer vermogen gegeven en in de bochten zijn we echt snel. Toen ik over de finishlijn kwam, had ik een grote grijns op m'n gezicht!"