Verstappen vermoedt dat wind rol speelde in crash tijdens VT2

Het is hem al een tijdje niet gebeurd, maar tijdens de tweede vrije training op de Red Bull Ring crashte Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur vermoedt dat de wind een rol speelde in zijn crash.

Verstappen eindigde de eerste dag in Oostenrijk op de negende positie, maar na afloop ging het vooral over zijn crash. Na ruim een half uur in VT2 spinde Verstappen in de laatste bocht. Door die spin gleed hij achterwaarts de bandenstapels in, wat schade veroorzaakte aan zijn achtervleugel en rechter achterwielophanging. De oorzaak had Verstappen nog niet, maar hij vermoedt dat de wind ermee te maken heeft.

Auto's anno 2019 gevoelig voor wind

"Het is lastig te zeggen, maar ik klaagde in al mijn ronden al over de wind die erg in vlagen kwam. De ene keer van voren, dan weer van de achterkant, waardoor ik op sommige punten de achterkant verloor. Ik ging daarna de bocht in en je kon in de data zien dat de achterkant begon te draaien. Dat hielp absoluut niet."

"De auto's zijn in zijn algemeenheid veel gevoeliger voor de wind, zoals je kon zien toen Valtteri de auto op een gegeven moment gewoon kwijt was", vertelde Verstappen over de gevoeligheid van de auto's die anno 2019 gebruikt worden. "Misschien is het goed, want ze zullen de hele auto uit elkaar halen en onderdelen vervangen."

De schade aan de RB15 is volgens Verstappen allemaal prima te verhelpen. Ook maakt hij zich geen zorgen over de versnellingsbak, omdat het een exemplaar is dat hij normaal gesproken alleen op vrijdag gebruikt. Voor de race zou er dus hoe dan ook een andere versnellingsbak achterin zijn bolide liggen.

Verstappen niet ontevreden over snelheid

Ondanks de crash was Verstappen niet ontevreden over zijn dag. "Het zag er prima uit. We leken redelijk competitief, maar je wil het natuurlijk altijd beter doen. Desondanks zagen mijn ronden er aardig ook, hoewel ik verkeer had in mijn snelste ronde. We zouden veel dichterbij zitten dan mijn rondetijd liet zien, maar ik ben redelijk blij. De auto werkte best goed. We weten wel dat we nog een compromis moeten vinden tussen de bochten en snelheid op het rechte stuk."

Ook reageerde Verstappen op de gele 'sausage kerbs' in bochten 9 en 10. Hij had daar liever een andere oplossing gezien. "Ik vind die gele kerbs verschrikkelijk. Wat ze in bochten 1 en 3 hebben liggen is volgens mij veel beter, ook omdat die kleine kerbs precies tegen de rijrichting in liggen. Je zou hoe dan ook snelheid verliezen als je over ze heen rijdt, maar als ze in de rijrichting liggen vernielen ze niet zomaar de voorvleugels."