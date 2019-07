Horner schat schade Red Bull door kerbs uit VT1 op 280.000 euro

Er heerst grote onvrede bij de Formule 1-teams over de kerbstones op de Red Bull Ring. Christian Horner schat dat de schade bij Red Bull Racing in de eerste vrije training tot wel 280.000 euro opgelopen is.

De Red Bull Ring heeft tegenwoordig op een aantal punten enorme uitloopstroken, onder andere bij de twee laatste bochten. Om te voorkomen dat coureurs op dit punt misbruik maken van de uitloopstroken door te veel snelheid mee te nemen en uit te waaieren over de uitloopstrook, heeft de organisatie gele 'sausage kerbs' neergelegd bij het uitkomen van bochten 9 en 10.

Een populaire beslissing is dat niet gebleken, want Christian Horner, Helmut Marko en Toto Wolff hebben zich er al kritisch over uitgelaten. De reden daarvoor is dat een redelijk aantal coureurs tijdens de eerste vrije trainingen schade opliep aan de voorvleugels door met de voorwielen over over deze 'broodjes' heen te rijden. Dat was duidelijk zichtbaar bij Nico Hülkenberg, die een halve voorvleugel verloor door dat te doen.

Horner wil gesprek over vorm 'sausage kerbs'

Het management van de teams is dus niet blij met die broodjes en de schade die de coureurs daardoor gereden hebben. Horner is een van hen: hij schat dat Red Bull Racing 280.000 euro schade opgelopen heeft tijdens VT1. "Het was een beetje een uitdaging. We hebben al drie voorvleugels verbruikt en hebben zo'n 280.000 euro schade gereden", vertelde de teambaas van Red Bull aan Sky Sports na VT1.

"Wij zijn niet de enigen. Ik weet zeker dat er een gesprek gaat komen over de hoek waarin deze gele driehoekjes geplaatst zijn en hoe ze eruit zien. De coureurs weten dat ze er zijn", vertelde Horner, vindt dat de broodjes de coureurs uitnodigen om ze uit te proberen. "Het moet iets substantiëlers zijn dan dit en iets dat echt afschrikwekkend werkt, want de uitnodiging is daar om te proberen ze te gebruiken."