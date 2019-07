Daniel Ricciardo denkt dat Paul Ricard een andere lay-out zal moeten krijgen

Renault-coureur Daniel Ricciardo is van mening dat de organisatoren van de Grand Prix van Frankrijk moeten overwegen om de Formule 1-race op een andere lay-out moeten organiseren. Afgelopen weekend werd het pijnlijk duidelijk dat Formule 1 in een diep dal zit. De Franse Grand Prix was een van de saaiste races ooit en echte opwinding kwam er pas in de laatste ronde, dit kwam door een mankement aan de auto van Lando Norris. Toch ging Ricciardo voorbij aan de Formule 2-races en Formule 3-races van dit weekend. In beide junior-series kregen de toeschouwers wedstrijden te zien om van te smullen.

Lay-out Paul Ricard niet geschikt

Ricciardo, die Norris inhaalde en Kimi Raikkonen in de laatste ronde buiten de baan om inhaalde, werd bestraft voor twee acties. Ricciardo zei dat inhalen tijdens de race 'vrijwel onmogelijk' was. Over het incident vertelde hij: "Ik denk ook omdat je voor bocht 8, aan het einde van de DRS-zone, zo laat mogelijk remt om je concurrent in te halen. Dit heeft altijd als gevolg dat je concurrent een beetje wijdt zal moeten gaan."

"Daarnaast hadden wij op Paul Ricard te maken met nieuwe asfalt. Als je hier offline gaat en je hebt teveel snelheid, zal je nooit en te nimmer de bocht halen. Het zorgt ervoor dat de baan eigenlijk te 'makkelijk' is en inhalen hierdoor veel moeilijker zal worden."

De Renault-coureur werd gevraagd of het karakter van de baan het slechtste was waar hij ooit op heeft gereden: "Het is heel lastig. Er zijn veel lange bochten waardoor het moeilijk is om dicht op je voorganger te zitten. In het begin van de race zat ik achter de jongens die op de soft-band waren gestart, het enige waar ik mee bezig was op dat moment was het oproken van mijn banden. Het had eigenlijk niets met autoracen te maken."

"Ik moet overigens niet klagen, want het is mijn eigen fout dat ik mezelf na de start buiten spel heb gezet. Maar, dit maakt het ontzettend lastig om te racen. Ik weet dat ze op dit circuit meerdere opties hebben op het gebied van de lay-out, misschien is het eens verstandig om daar naar te kijken. De huidige lay-out werkt in elk geval niet met deze Formule 1-auto's.

Hulkenberg hoopvol voor 2021

Teamgenoot Nico Hulkenberg was het met zijn collega eens: "De auto's zijn snel en spectaculair, maar je kan hier niet volgen en daarom is deze baan echt de minste op de huidige Formule 1-kalender."

"Het zijn altijd derde of vierde versnelling bochten en het aero-effect is hierdoor enorm. Ik heb dit in mijn hele carrière nog niet meegemaakt. Het was echt anderhalf uur lang hetzelfde liedje."

Toch is de Duitser hoopvol dat de regelveranderingen meer strijd kunnen brengen: "Ik denk dat de regels van 2021 een uitkomst kunnen bieden, mits deze worden nageleefd. Hopelijk kunnen we op zo'n circuit wel een betere race op het asfalt leggen", verklaarde de coureur, die inmiddels de meeste starts heeft zonder podiumplaats.