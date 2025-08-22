Caterham F1
Caterham F1
- Team naam Caterham F1
- Basis Leafield, Oxfordshire, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2012
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 2.600 reacties op Caterham F1
- 4 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Caterham F1
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Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emir...
21 nov 2014Album
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Sochi Autodrom, Sochi, Russia. Saturday 11 Oct...
11 okt 2014Album
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Marina Bay Circuit, Singapore. Sunday 21 Septe...
21 sep 2014Album
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Spa-Francorchamps, Spa, Belgium. Sunday 24 Aug...
24 aug 2014Album
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Spa-Francorchamps, Spa, Belgium. Friday 22 Aug...
22 aug 2014Album
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Hungaroring, Budapest, Hungary. Friday 25 July...
25 jul 2014Album
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Hockenheimring, Hockenheim, Germany. Friday 18...
18 jul 2014Album
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Hockenheimring, Hockenheim, Germany. Thursday ...
17 jul 2014Album
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2014 Formula One German Grand Prix, Hockenheimr...
17 jul 2014Album
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Silverstone, Northamptonshire, England. Sunday...
6 jul 2014Album
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Silverstone, Northamptonshire, England. Friday...
4 jul 2014Album
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Silverstone, Northamptonshire, England. Thursd...
3 jul 2014Album
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Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Friday 20 J...
20 jun 2014Album
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Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Canada. S...
6 jun 2014Album
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Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Canada. F...
6 jun 2014Album
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Monte Carlo, Monaco. Thursday 22 May 2014. Ma...
22 mei 2014Album
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Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain. Tuesda...
13 mei 2014Album
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Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain. Friday...
9 mei 2014Album
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Shanghai International Circuit, Shanghai, China...
20 apr 2014Album
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Shanghai International Circuit, Shanghai, China...
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Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Friday 21 November 2014. Will Stevens, Caterham F1. World Copyright: Glenn Dunbar/LAT Photographic. ref: Digital Image _89P4174 formula 1 formula one f1 gp uae
21 nov 2014Album
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Sochi Autodrom, Sochi, Russia. Saturday 11 October 2014. A Caterham F1 mechanic works on the car. World Copyright: Charles Coates/LAT Photographic. ref: Digital Image _N7T4495 formula 1 formula one f1 gp
11 okt 2014Album
In beeld:
Suzuka Circuit, Suzuka, Japan. Friday 3 October 2014. Roberto Merhi, Caterham F1, in the garage. World Copyright: Charles Coates/LAT Photographic. ref: Digital Image _N7T7040 formula 1 formula one f1 gp
3 okt 2014Album
In beeld:
Suzuka Circuit, Suzuka, Japan. Friday 3 October 2014. Kamui Kobayashi, Caterham F1, signs autographs for fans. World Copyright: Charles Coates/LAT Photographic. ref: Digital Image _N7T6760 formula 1 formula one f1 gp
3 okt 2014Album
In beeld:
Marina Bay Circuit, Singapore. Sunday 21 September 2014. Kamui Kobayashi, Caterham F1. World Copyright: Charles Coates/LAT Photographic. ref: Digital Image _J5R8018 formula 1 formula one f1 gp
21 sep 2014Album
In beeld:
Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy. Friday 5 September 2014. Marcus Ericsson, Caterham F1. World Copyright: Charles Coates/LAT Photographic. ref: Digital Image _N7T7731 formula 1 formula one f1 gp
5 sep 2014Album
In beeld:
Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy. Friday 5 September 2014. Roberto Merhi, Caterham F1. World Copyright: Charles Coates/LAT Photographic. ref: Digital Image _J5R5045 formula 1 formula one f1 gp
5 sep 2014Album
In beeld:
Spa-Francorchamps, Spa, Belgium. Sunday 24 August 2014. Andre Lotterer, Caterham F1. World Copyright: Alastair Staley/LAT Photographic. ref: Digital Image _R6T5583 Al Staley f1 formula 1 formula one gp
24 aug 2014Album
In beeld:
Spa-Francorchamps, Spa, Belgium. Friday 22 August 2014. Andre Lotterer, Caterham F1, in the garage. World Copyright: Charles Coates/LAT Photographic. ref: Digital Image _N7T9106 f1 formula 1 formula one gp
22 aug 2014Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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'Caterham maakt spectaculaire comeback in Formule 1'
Een jonge investeerder uit Koeweit wil het team Caterham terug laten keren in de Formule 1. Als het aan hem ligt zelfs al in 2027. Het plan is om het team als twaalfde team te l...22 aug 2025 09:26
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Ecclestone stak Caterham F1 Team helpende hand toe
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Caterham gearriveerd in Abu Dhabi en bouwt pitbox op
Het team van Caterham is aangekomen in Abu Dhabi. De renstal heeft 230 werknemers moeten ontslaan en is met een groepje van veertig teamleden naar het oliestaatje afgereisd. Daa...18 nov 2014 15:32
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Caterham-personeel voelt zich in de steek gelaten
Het team van Caterham heeft 230 werknemers ontslagen. De renstal reist met een groep van ongeveer veertig teamleden af naar Abu Dhabi om deel te nemen aan de laatste Grand Prix ...17 nov 2014 16:54
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Caterham bevestigt deelname aan race in Abu Dhabi
Het team van Caterham heeft genoeg geld ingezameld om mee te doen aan de Grand Prix van Abu Dhabi volgende week. De Maleisische renstal bevestigde via Twitter dat het crowdfundi...14 nov 2014 15:21
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Caterham pakt materiaal in voor reis naar Abu Dhabi
Finbarr O'Connell is vanuit het niets opeens uitgegroeid tot een bekende naam in de Formule 1-wereld. De curator van Caterham F1 Team is vol goede hoop dat de renstal bij de laa...14 nov 2014 14:56
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Caterham zamelde in twee dagen meer dan 1 miljoen in
Het crowdfunding-project van Caterham is hard op weg om de doelstelling te halen. Binnen 48 uur had men meer dan 1 miljoen pond ingezameld. Het gewenste bedrag om te racen in Ab...10 nov 2014 09:26
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FIA houdt vinger aan de pols bij Caterham en Marussia
De internationale autosportbond FIA houdt de ontwikkelingen bij Caterham en Marussia nauwlettend in de gaten om te bepalen of ze echt in aanmerking komen voor een startbewijs vo...07 nov 2014 08:37
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Curator verwacht Caterham in Abu Dhabi weer op de grid
Caterham maakt een goede kans op een doorstart. Dat stelt curator Finbarr O'Connell in gesprek met Reuters. De renstal miste de Grand Prix van de VS en ontbreekt ook komend week...06 nov 2014 09:41
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Caterham krijgt twee weken de tijd om koper te vinden
De curators van Caterham Sports Limited geven het Formule 1-team van Caterham twee weken de tijd. Als ze in die periode geen nieuwe eigenaar voor de renstal weten te vinden, dan...31 okt 2014 20:16
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Kobayashi evalueert mogelijkheden voor zijn toekomst
Kamui Kobayashi behoort bij de grote groep slachtoffers van de puinhoop bij Caterham F1 Team. De Japanner mist in elk geval de komende twee Grands Prix terwijl de curators speur...27 okt 2014 16:33
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Curator: "Bezittingen meer waard zolang Caterham racet"
De curators van Caterham Sports Limited voeren tijdelijk ook het bewind bij Caterham F1 Team. Dat is de uitkomst van een akkoord tussen curator Finbarr O'Connell en 1MRT, dat de...24 okt 2014 14:55
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Engavest SA minacht Fernandes en zijn Caterham Group
Het moddergevecht tussen de koper en verkoper van Caterham F1 Team gaat onverminderd verder. Het is alleen niet duidelijk wie op dit momenteel de eigenaar is van de renstal. Ton...24 okt 2014 12:13
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Kolles: "Lot van Caterham ligt in handen van curators"
Als de curators zich niet bedenken en het materiaal vrij geven, dan ontbreekt Caterham F1 Team volgende week op de grid in Austin. Dat heeft Colin Kolles, adviseur van de nieuwe...24 okt 2014 10:42
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Fernandes geeft koper schuld van crisis bij Caterham
Engavest SA is volledig verantwoordelijk voor de puinhoop bij Caterham F1 Team. Dat claimt Tony Fernandes in een verklaring van Caterham Group over deze zaak. Volgens hem heeft ...24 okt 2014 08:38
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Investeringsmaatschappij trekt handen van Caterham af
Engavest SA, de investeringsmaatschappij die in juni dacht het team van Caterham te kopen, heeft gereageerd op een Tweet van voormalig eigenaar Tony Fernandes. Die wekte op Twit...23 okt 2014 15:32
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Fabriek van Caterham F1 Team blijft vandaag gesloten
De teamleden van Caterham troffen vandaag een dichte deur aan bij de fabriek van de renstal in Leafield. Curator Finbarr O'Connell heeft de boel op slot gegooid en vandaag zal e...23 okt 2014 11:15
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Fernandes: "Als je iets koopt moet je er wel voor betalen"
Tony Fernandes heeft venijnig gereageerd op de aantijgingen van de nieuwe eigenaren van Caterham F1 Team. De investeerders uit Zwitsersland en het Midden-Oosten dreigden in een ...23 okt 2014 10:33
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Nieuwe eigenaren Caterham dreigen zich terug te trekken
De nieuwe eigenaren van Caterham F1 Team zijn de gang van zaken in Leafield spuugzat. De deurwaarders die op de stoep stonden, de curators die het bewind voeren bij leverancier ...23 okt 2014 08:25
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Curators geven auto's Caterham pas vrij na schikking
Het plan van Caterham is om de auto's komend weekend naar Austin te verschepen, maar daar is wel een akkoord met de curators van Caterham Sports Limited voor nodig. Dat meldt Re...22 okt 2014 08:37
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Caterham niet in last door financiële problemen CSL
De Formule 1-activiteiten van Caterham ondervinden geen hinder van de financiële problemen bij leverancier Caterham Sports Limited. Dat bedrijf staat sinds deze week onder cura...21 okt 2014 16:29
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Caterham Sports Limited onder curatele gesteld
Finbarr O'Connell, Henry Shinners en Anthony Spicer van de firma Smith & Williamson LLP zijn aangestelt als curatoren van Caterham Sports Limited, de producent van de auto's voo...20 okt 2014 16:14
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Caterham bijt van zich af na 'ongefundeerde geruchten'
Het team van Caterham staat dit weekend gewoon op de grid in Japan. Met die boodschap probeert de Maleisische renstal de rust weder te doen keren. Gisteren doken opeens allerlei...02 okt 2014 10:54
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Column: Column: Albers trekt liever niet meer aan een dood paard
Net zo verrassend en plotseling als Christijan Albers opdook als nieuwe teambaas van Caterham F1 Team, net zo onverwacht heeft hij er het bijltje ook alweer bij neergegooid. De ...09 sep 2014 12:44
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Toro Rosso rekruteert Egginton als head of vehicle performance
Scuderia Toro Rosso heeft Jody Egginton weggeplukt bij Caterham F1 Team. De Brit zal bij de Italiaanse renstal de positie van head of vehicle performance gaan bekleden. Bij Cate...03 sep 2014 11:03
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Kobayashi: "Om te overleven moest Caterham iets doen"
Het team van Caterham is verwikkeld in een juridisch moddergevecht met een groep werknemers die na de overname van de renstal op straat kwam te staan. De voormalige medewerkers ...13 aug 2014 15:40
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Azerbeidzjan overweegt sponsoring van Caterham F1 Team
Azerbeidzjan is in 2016 voor het eerst gastheer van een Grand Prix. Het land denkt erover na om nu al de aandacht op dat evenement te vestigen. Het Russische Championat bericht ...04 aug 2014 13:36
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Ontslagen personeel kaatst de bal terug naar Caterham
De groep ontslagen medewerkers laat zich niet intimideren door Caterham F1 Team. De Maleisische renstal kondigde in een reactie op de juridische stappen van het ontslagen person...30 jul 2014 16:06
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Caterham beantwoordt ontslagen personeel met aanklacht
Het dreigement van de ongeveer veertig werknemers die recent de laan uit zijn gestuurd bij Caterham om dat ontslag juridisch aan te vechten is in het verkeerde keelgat geschoten...30 jul 2014 08:38
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GP2: Alexander Rossi vervolgt loopbaan bij Campos Racing
Alexander Rossi heeft snel ergens anders onderdak gevonden in de GP2. De Amerikaan verbak gisteren de banden met Caterham F1 Team en Caterham Racing, maar niet veel later kwam h...17 jul 2014 08:51
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Caterham en Alexander Rossi per direct uit elkaar
Caterham F1 Team heeft afscheid genomen van testrijder Alexander Rossi. De Amerikaan was al sinds 2011 aan de Maleisische renstal verbonden en kwam sporadisch voor Caterham in a...16 jul 2014 13:38
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Caterham krijgt groen licht voor upgrade bij Belgische Grand Prix
De nieuwe eigenaren van Caterham F1 Team hebben het licht op groen gezet voor een aanzienlijke upgrade voor de CT05, waarvan de renstal hoopt dat die klaar is voor de Grand Prix...11 jul 2014 16:50
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Caterham neemt Berthon op in opleidingsprogramma
Nathanael Berthon maakt vanaf nu onderdeel uit van het Driver Development Program van Caterham F1 Team. Dat heeft de Maleisische renstal bekend gemaakt. Berthon is actief in de ...09 jul 2014 09:06
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Colin Kolles trof een zooitje aan bij Caterham F1 Team
Colin Kolles, Christijan Albers en Manfredi Ravetto zullen hun handen vol hebben aan Caterham F1 Team. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd na uitspraken van Kolles tegenover Reu...08 jul 2014 14:40
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Kolles houdt identiteit van nieuwe Caterham-eigenaren geheim
Colin Kolles keerde afgelopen weekend terug in de Formule 1-paddock. De Roemeense Duitser is adviseur van de nieuwe eigenaren van Caterham F1 Team en een soort van mentor voor n...08 jul 2014 08:53
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Vraagtekens rondom geheimzinnige investeerders Caterham
Het consortium bestaande uit investeerders uit Zwitserland en de Arabische wereld heeft Caterham F1 Team overgenomen van Tony Fernandes. Colin Kolles adviseerde hen en schoof Ch...03 jul 2014 09:41
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Officieel: Albers krijgt dagelijkse leiding bij Caterham in handen
Caterham F1 Team is officieel verkocht aan een consortium van Zwitserse en Arabische investeerders, bijgestaan door Colin Kolles als adviseur. Christijan Albers vervangt Cyril A...02 jul 2014 16:09
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'Christijan Albers nieuwe teambaas van Caterham'
De geruchten rondom een overname van het Caterham F1 Team zijn er al enkele weken. De afgelopen dagen worden de berichten sterker dat een overeenkomst deze, al dan niet volgende...01 jul 2014 21:36
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Column: Column: Wordt Frijns opnieuw het kind van de rekening?
Het is al een tijdje stil rondom Robin Frijns. Aan het begin van het jaar werd hij bij Caterham nog serieus genomen, maar de Maleisische renstal repte de afgelopen maanden met g...01 jul 2014 12:48
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Consortium verlost Fernandes deze week van Caterham
Een consortium bestaande uit zakenmensen uit Zwitserland en het Midden-Oosten neemt Caterham F1 Team over van Tony Fernandes. De eigenaar informeert het personeel vandaag over d...01 jul 2014 08:51
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Kobayashi: "Ik hoop maar dat iemand Caterham kan helpen"
Caterham F1 Team heeft het zwaar. De CT05 is niet vooruit te branden en achter de schermen is eigenaar Tony Fernandes druk bezig om de boel te verkopen. De Maleisische zakenman ...30 jun 2014 14:56
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Rio Haryanto test namens Caterham op Silverstone
Rio Haryanto mag volgende week weer eens in een Formule 1-bolide besturen. De Indonesiër neemt de tweede dag van de test op Silverstone voor zijn rekening namens Caterham. De M...30 jun 2014 11:50
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06 feb 2022 12:00
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19 jan 2018 09:59
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07 aug 2017 08:37
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26 apr 2017 11:38
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13:31F1
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12 maa 2015 12:44
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08:52F1
24 dec 2014 13:50
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09:41F1
18 nov 2014 15:32
-
15:32F1
17 nov 2014 16:54
-
16:54F1
14 nov 2014 15:21
-
15:21F1
-
14:56F1
10 nov 2014 09:26
-
09:26F1
07 nov 2014 08:37
-
08:37F1
06 nov 2014 09:41
-
09:41F1
31 okt 2014 20:16
-
20:16F1
27 okt 2014 16:33
-
16:33F1
24 okt 2014 14:55
-
14:55F1
-
12:13F1
-
10:42F1
-
08:38F1
23 okt 2014 15:32
-
15:32F1
-
11:15F1
-
10:33F1
-
08:25F1
22 okt 2014 08:37
-
08:37F1
21 okt 2014 16:29
-
16:29F1
20 okt 2014 16:14
-
16:14F1
02 okt 2014 10:54
-
10:54F1
09 sep 2014 12:44
-
12:44F1
03 sep 2014 11:03
-
11:03F1
13 aug 2014 15:40
-
15:40F1
04 aug 2014 13:36
-
13:36F1
30 jul 2014 16:06
-
16:06F1
-
08:38F1
17 jul 2014 08:51
-
08:51GP2
16 jul 2014 13:38
-
13:38F1
11 jul 2014 16:50
-
16:50F1
09 jul 2014 09:06
-
09:06F1
08 jul 2014 14:40
-
14:40F1
-
08:53F1
03 jul 2014 09:41
-
09:41F1
02 jul 2014 16:09
-
16:09F1
01 jul 2014 21:36
-
21:36F1
-
12:48F1
-
08:51F1
30 jun 2014 14:56
-
14:56F1
-
11:50F1
Historie Caterham F1
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Coureur#
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Caterham F1
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2014
10
-
9
-
46