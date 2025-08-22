user icon
'Caterham maakt spectaculaire comeback in Formule 1'

  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 09:26
  • Door: Jesse Jansen

Een jonge investeerder uit Koeweit wil het team Caterham terug laten keren in de Formule 1. Als het aan hem ligt zelfs al in 2027. Het plan is om het team als twaalfde team te laten terugkeren. 

Het project is afkomstig van Saad Kassis-Mohamed. De 24-jarige zakenman is door Forbes uitgeroepen tot een van de dertig meest invloedrijke mensen onder de 30 jaar in Afrika. 

SMK Kapital

Het bedrijf van Kassis-Mohamed heet SMK Kapital. Met zijn bedrijf wil hij in de eerste drie jaar maar liefst 280 miljoen euro investeren. "De Formule 1 is een gedisciplineerde engineeringcompetitie met een voorspelbaar raamwerk qua kosten. Door deze combinatie is het aantrekkelijk voor investeringen", zei Marcine Graham, managing partner van SKM Capital, in een persbericht. Hierin werd het project aangekondigd. "We bouwen een compacte en door data gedreven organisatie die duurzaam en vanaf het begin competitief is."

Het idee is dat de fabriek in Silverstone komt te staan, maar de race-afdeling in München. SKM Racing heeft al heel wat belangrijke mensen in dienst. Elena Richter is de managing director, Marco Bianchi verzorgt de technologie, Aisha Khan de prestaties en Tobias Meier de financiën. De eerste drie namen hebben al geschiedenis in de racerij.

'We werven pas als het nodig is'

"We werven niet meer mensen dan echt nodig is, totdat onze basis klaar is", legt Richter uit. Er zijn ook nu al gesprekken met twee motorpartijen. SKM gaat niet alles zelf produceren: "We winnen tijd door slimme beslissingen te nemen over wat we zelf produceren en wat we outsourcen."

SMK wil de naam Caterham gaan gebruiken: "Caterham is voor velen nog steeds een bekende naam, maar momenteel nemen ze niet deel aan F1", verklaart Kassis-Mohamed bij Sportstar Magazine. "Een merklicentie maakt het makkelijker om de marketingwereld te betreden, zonder dat je het oude bedrijf en haar schulden weer tot leven moet wekken."

F1 Nieuws Caterham F1

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

