Albers zou als teambaas terug willen keren in Formule 1

Christijan Albers is al sinds 2014 niet meer betrokken geweest bij de Formule 1, maar af en toe mist hij het wereldje wel. De voormalig coureur van Minardi, Midland en Spyker zou graag in de paddock willen terugkeren als teambaas.

Tussen 2005 en 2007 was Albers met weinig succes actief in de Formule 1 als coureur. Hij moest het doen met materiaal dat achteraan de grid thuishoorde en zijn beste resultaat, een vijfde positie, pakte hij tijdens de Amerikaanse Grand Prix van 2005 toen er slechts zes auto's meereden. Na een mislukt avontuur bij Spyker verdween hij halverwege 2007 uit de Formule 1.

In 2014 volgde een zeer korte terugkeer voor Albers: hij werd bij Caterham benoemd als teambaas. Dat avontuur was echter van zeer korte duur, want na zo'n drie maanden stond de Nederlander alweer op straat. Dat betekent echter niet dat Albers klaar is met de Formule 1. "Als een Formule 1-team mij vraagt om de boel te gaan runnen, zeg ik meteen ja", vertelde hij aan Formule 1.

Albers stelt dat hij zelfs een bod gedaan heeft op het noodlijdende Caterham. "Toen Liselore net schoon was vond ik Caterham een fantastisch mooie uitdaging. Weet je dat ik later nog een bod heb gedaan op het team? Dat was best een groot bedrag, maar het consortium dat eigenaar van Caterham was, was zo eigenwijs. Die dachten dat ze in de situatie waarin ze verkeerden het team wel voor 50 miljoen konden verkopen."

De situatie bij Caterham hield volgens Albers echter niet over. "Het schoot daar gewoon niet op. Ik heb er drie maanden gewerkt en de schuld met meer dan de helft teruggebracht. Best wel indrukwekkend, vind ik zelf. Ik vond het leuk werk, wist zeker dat ik er een succes van kon maken."