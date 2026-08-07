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F1 Seizoen 2020 - Statistieken

Op deze pagina vind je alle actuele informatie met betrekking tot het F1 kampioenschap van 2020. De standen, resultaten maar ook statistieken als gemiddelde startpositie, uitvalbeurten en strafpunten die gevolgen hebben voor de F1-superlicentie.


  • Pos
    Constructeur
    AUT
    AUT
    HUN
    GBR
    GBR
    ESP
    BEL
    ITA
    ITA
    RUS
    GER
    PRT
    ITA
    TUR
    BHR
    BHR
    ARE
    Totaal
  • 1
    Mercedes
    37
    43
    41
    25
    34
    41
    43
    17
    44
    41
    25
    44
    44
    25
    29
    7
    33
    573
  • 2
    Red Bull Racing
    -
    27
    28
    23
    35
    22
    23
    -
    15
    19
    19
    15
    -
    14
    34
    8
    37
    319
  • 3
    Racing Point
    8
    14
    18
    2
    14
    22
    3
    16
    10
    12
    16
    6
    8
    20
    -
    40
    1
    195*
  • 4
    McLaren
    26
    13
    2
    10
    2
    9
    6
    30
    8
    -
    10
    8
    10
    15
    22
    13
    18
    202
  • 5
    Renault
    4
    4
    4
    20
    4
    -
    23
    12
    12
    16
    15
    6
    15
    1
    8
    28
    9
    181
  • 6
    Ferrari
    19
    -
    8
    16
    12
    6
    -
    -
    5
    8
    6
    13
    10
    27
    1
    -
    -
    131
  • 7
    Alpha Tauri
    6
    1
    -
    6
    1
    2
    4
    27
    6
    6
    8
    10
    12
    -
    8
    6
    4
    107
  • 8
    Alfa Romeo Racing
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    1
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    8
  • 9
    Haas F1
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3
  • 10
    Williams
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.