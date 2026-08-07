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F1 Seizoen 2019 - Statistieken

Op deze pagina vind je alle actuele informatie met betrekking tot het F1 kampioenschap van 2019. De standen, resultaten maar ook statistieken als gemiddelde startpositie, uitvalbeurten en strafpunten die gevolgen hebben voor de F1-superlicentie.


  • Pos
    Constructeur
    AUS
    BHR
    CHN
    AZE
    ESP
    MON
    CAN
    FRA
    AUT
    GBR
    GER
    HUN
    BEL
    ITA
    SIN
    RUS
    JPN
    MEX
    USA
    BRA
    ARE
    Totaal
  • 1
    Mercedes
    44
    43
    43
    43
    44
    40
    38
    43
    25
    44
    2
    29
    33
    34
    22
    44
    41
    40
    43
    6
    38
    739
  • 2
    Ferrari
    22
    26
    25
    26
    22
    18
    33
    26
    30
    15
    18
    27
    38
    25
    43
    15
    26
    31
    13
    -
    25
    504
  • 3
    Red Bull Racing
    15
    16
    21
    12
    23
    23
    14
    13
    32
    22
    26
    27
    10
    12
    23
    22
    12
    18
    25
    25
    26
    417
  • 4
    McLaren
    -
    8
    -
    10
    4
    8
    -
    10
    12
    8
    10
    12
    -
    1
    6
    12
    10
    -
    10
    19
    5
    145
  • 5
    Renault
    6
    -
    6
    -
    -
    2
    14
    4
    -
    7
    -
    -
    4
    22
    2
    1
    -
    5
    10
    8
    -
    91
  • 6
    Toro Rosso
    1
    2
    1
    -
    2
    10
    1
    -
    -
    2
    23
    1
    8
    -
    4
    -
    7
    2
    -
    19
    2
    85
  • 7
    Racing Point
    2
    1
    4
    10
    -
    -
    2
    -
    -
    -
    12
    -
    9
    6
    -
    6
    6
    6
    1
    2
    6
    58*
  • 8
    Alfa Romeo Racing
    4
    6
    2
    1
    -
    -
    -
    6
    3
    4
    -
    6
    -
    2
    1
    -
    -
    -
    -
    22
    -
    57
  • 9
    Haas F1
    8
    -
    -
    -
    7
    1
    -
    -
    -
    -
    10
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    28
  • 10
    Williams
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.