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F1 Seizoen 2015 - Statistieken

Op deze pagina vind je alle actuele informatie met betrekking tot het F1 kampioenschap van 2015. De standen, resultaten maar ook statistieken als gemiddelde startpositie, uitvalbeurten en strafpunten die gevolgen hebben voor de F1-superlicentie.


  • Pos
    Constructeur
    AUS
    MAS
    CHN
    BHR
    ESP
    MON
    CAN
    AUT
    GBR
    HUN
    BEL
    ITA
    SIN
    JPN
    RUS
    USA
    MEX
    BRA
    ARE
    Totaal
  • 1
    Mercedes
    43
    33
    43
    40
    43
    40
    43
    43
    43
    12
    43
    25
    12
    43
    25
    43
    43
    43
    43
    703
  • 2
    Ferrari
    15
    37
    27
    28
    25
    26
    22
    12
    19
    25
    6
    28
    40
    27
    22
    15
    -
    27
    27
    428
  • 3
    Williams
    12
    18
    18
    13
    20
    -
    23
    25
    22
    -
    10
    27
    10
    10
    12
    -
    23
    10
    4
    257
  • 4
    Red Bull Racing
    8
    3
    2
    10
    7
    22
    2
    1
    8
    33
    12
    5
    26
    -
    10
    1
    22
    6
    9
    187
  • 5
    Force India
    7
    -
    -
    4
    -
    6
    4
    10
    8
    -
    10
    14
    6
    8
    15
    10
    10
    8
    16
    136
  • 6
    Lotus
    -
    -
    6
    6
    4
    -
    7
    6
    -
    6
    15
    -
    -
    10
    6
    4
    1
    5
    2
    78
  • 7
    Toro Rosso
    2
    10
    -
    -
    2
    1
    -
    4
    -
    12
    4
    -
    6
    3
    1
    18
    2
    2
    -
    67
  • 8
    Sauber
    14
    -
    5
    -
    -
    2
    -
    -
    -
    1
    1
    2
    1
    -
    8
    2
    -
    -
    -
    36
  • 9
    McLaren
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    1
    12
    -
    -
    -
    -
    2
    8
    -
    -
    -
    27
  • 10
    Marussia
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.