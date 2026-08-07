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F1 Seizoen 2016 - Statistieken

Op deze pagina vind je alle actuele informatie met betrekking tot het F1 kampioenschap van 2016. De standen, resultaten maar ook statistieken als gemiddelde startpositie, uitvalbeurten en strafpunten die gevolgen hebben voor de F1-superlicentie.


  • Pos
    Constructeur
    AUS
    BHR
    CHN
    RUS
    ESP
    MON
    CAN
    AZE
    AUT
    GBR
    HUN
    GER
    BEL
    ITA
    SIN
    MAS
    JPN
    USA
    MEX
    BRA
    ARE
    Totaal
  • 1
    Mercedes
    43
    40
    31
    43
    -
    31
    35
    35
    37
    40
    43
    37
    40
    43
    40
    15
    40
    43
    43
    43
    43
    765
  • 2
    Red Bull Racing
    12
    18
    27
    -
    37
    18
    18
    10
    28
    30
    25
    33
    18
    16
    26
    43
    26
    15
    27
    19
    22
    468
  • 3
    Ferrari
    15
    18
    28
    15
    33
    12
    26
    30
    15
    12
    20
    18
    10
    27
    22
    12
    22
    12
    18
    10
    23
    398
  • 4
    Force India
    6
    -
    -
    2
    6
    23
    5
    17
    -
    14
    1
    7
    22
    5
    4
    12
    10
    4
    7
    18
    10
    173
  • 5
    Williams
    14
    6
    9
    22
    14
    1
    15
    9
    2
    -
    2
    2
    5
    10
    -
    10
    3
    6
    6
    -
    2
    138
  • 6
    McLaren
    -
    1
    -
    9
    2
    12
    -
    -
    8
    -
    6
    4
    6
    -
    6
    8
    -
    12
    -
    1
    1
    76
  • 7
    Toro Rosso
    3
    8
    6
    -
    9
    4
    2
    -
    4
    5
    4
    -
    -
    -
    2
    -
    -
    8
    -
    8
    -
    63
  • 8
    Haas F1
    8
    10
    -
    4
    -
    -
    -
    -
    6
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    29
  • 9
    Renault
    -
    -
    -
    6
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    8
  • 10
    Sauber
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    2
  • 11
    Manor F1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.