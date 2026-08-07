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F1 Seizoen 2021 - Statistieken

Op deze pagina vind je alle actuele informatie met betrekking tot het F1 kampioenschap van 2021. De standen, resultaten maar ook statistieken als gemiddelde startpositie, uitvalbeurten en strafpunten die gevolgen hebben voor de F1-superlicentie.


  • Pos
    Constructeur
    BHR
    ITA
    PRT
    ESP
    MON
    AZE
    FRA
    AUT
    AUT
    GBR
    HUN
    BEL
    NLD
    ITA
    RUS
    JPN
    TUR
    USA
    MEX
    BRA
    QAT
    SAU
    ARE
    Totaal
  • 1
    Mercedes
    41
    19
    41
    40
    7
    -
    30
    34
    30
    43
    18
    7.5
    34
    18
    35
    -
    36
    27
    18
    43
    25
    38
    30
    614,5
  • 2
    Red Bull Racing
    28
    25
    30
    29
    37
    25
    41
    37
    34
    -
    2
    12.5
    29
    12
    20
    -
    33
    40
    40
    33
    31
    18
    26
    585,5
  • 3
    Ferrari
    12
    22
    8
    18
    18
    16
    -
    14
    14
    26
    15
    2.5
    16
    20
    15
    -
    16
    18
    18
    19
    10
    10
    16
    323,5
  • 4
    McLaren
    18
    23
    12
    12
    15
    12
    18
    10
    21
    22
    -
    6
    1
    45
    19
    -
    6
    14
    1
    1
    2
    11
    6
    275
  • 5
    Alpine F1
    -
    3
    10
    2
    2
    8
    4
    2
    1
    8
    37
    3
    10
    5
    8
    -
    1
    -
    2
    6
    25
    15
    6
    158
  • 6
    Alpha Tauri
    2
    6
    1
    1
    8
    21
    6
    1
    2
    1
    18
    4
    12
    -
    -
    -
    8
    2
    12
    6
    -
    8
    18
    137
  • 7
    Aston Martin
    1
    4
    -
    -
    14
    18
    3
    4
    -
    4
    -
    5
    -
    6
    -
    -
    2
    1
    6
    -
    9
    -
    -
    77
  • 8
    Williams
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    10
    -
    2
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    23
  • 9
    Alfa Romeo Racing
    -
    -
    -
    -
    1
    1
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    2
    -
    13
  • 10
    Haas F1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.